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BALONCESTO

¡Mario Hezonja habría comunicado al Madrid que se va a la NBA!

El jugador habría anunciado al club que tiene una oferta de la liga estadounidense y que ejecutará su clausula de salida del Madrid, que tenía fecha límite para este mismo lunes

Mario Hezonja, en un partido con el Real Madrid

Mario Hezonja, en un partido con el Real Madrid / ACB Photo - Sara Gordon

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Ramon Palomar

Ramon Palomar

La estrella del Madrid, el croata Mario Hezonja, habría comunicado al Madrid hoy mismo que abandona la disciplina blanca para fichar por un equipo de la NBA, según desvelaba le periodista Chema de Lucas en su cuenta de twitter.

El jugador tenía de tiempo hasta este mismo lunes para poder ejercer una clausula de salida a la NBA aunque no se tenía noticias de que algún equipo estuviera dispuesto a ofrecerle un buen contrato de vuelta a la liga estadounidense dónde ya estuvo jugando desde 2015 a 2020, primero en los Orlando Magic, que lo eligió en primera ronda del draft de 2015, para luego jugar en New York Knicks y Portland Trail Blazers.

“No lo descarto. En absoluto. Las oportunidades son reales y más altas de lo que algunos aficionados podrían pensar”, decía Misko Raznatovic, jefe de la agencia BeoBasket y representante del alero en Europa, al hablar en abril sobre Hezonja y su posible regreso a NBA

Trastoca los planes del Madrid

La decisión de Hezonja trastoca los planes de Pedro Martínez que pensaba contar con un jugador resolutivo en la posición de ‘tres’ e incluso de ‘cuatro’ y ahora deberán buscar en el mercado. La cifra que debería abonar Hezonja al Madrid se mueve sobre los 850.000 euros, y para el jugador y su entorno, es importante que, en caso de marcharse a América, la oferta llegue a lo largo de la jornada.

Mario Hezonja, en su primera etapa en la NBA

Mario Hezonja puede estar de vuelta a la NBA tras anunciar su salida al Madrid / EFE

De lo contrario, la cantidad que Hezonja debería abonar al Real Madrid se multiplicaría, y el croata debería firmar un importante contrato con alguna franquicia para que le compensase marcharse de la entidad madridista.

El jugador, que ya había firmado dos temporadas atrás un contrato con el Barça antes de decidirse a renovar por el Madrid, parece dispuesto a jugársela ahora a su club, que estaba esperando la fecha de este lunes, que finalmente parece haber ejecutado el jugador y que puede trastocar por completo los planes del equipo blanco.

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Hezonja mostró su disgusto cuando el Madrid decidió prescindir de Sergio Scariolo, y desde entonces no se ha tenido noticias deljugador salvo que estaba trabajando duro en el gimnasio, preparando la nueva campaña, que todo apunta podría ser en algún equipo de la NBA

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