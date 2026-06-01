Mario Hezonja, elegido el MVP de la Liga Endesa 2025-26

Mario Hezonja le pone la guinda a una fase regular histórica con el galardón de MVP de la Liga Endesa 2025-26, en una campaña en la que ofreció el mejor baloncesto de su carrera para convertirse en el líder de un Real Madrid que acabó en lo más alto de la tabla.

El jugador croata fue el preferido por parte de jugadores (30 puntos) y medios de comunicación (35,5). Además, acabó segundo en las preferencias de los entrenadores (24) y repitió segunda plaza, esta vez empatado con David DeJulius, en la votación popular (14).

Con un global de 103,5 puntos, el madridista superó con un margen amplio los 74,5 puntos de Jean Montero (Valencia Basket) y los 73,3 del propio DeJulius (UCAM Murcia).

MVP y Quinteto ideal

Tras estrenarse en el Mejor Quinteto de la Liga Endesa en la 2024-25, Mario Hezonja repite como Mejor Alero en el '5' ideal con el honor de lograr, por primera vez en su carrera, la nominación como MVP de la competición. Y es que la suya ha sido una temporada de récord. Hasta esta campaña, en toda su trayectoria en Liga Endesa había sido dos veces Jugador de la Jornada, algo que ha logrado en tres ocasiones durante este curso.

En la Jornada 14 lo consiguió en el Clásico (30 de valoración), en la Jornada 20 repitió elevando sus cifras (35) y en la Jornada 29 se salió del mapa para protagonizar, ante UCAM Murcia, una actuación verdaderamente histórica. En un duelo para el recuerdo, con un 131-123 en el luminoso para la posteridad, 'Super Mario' empezó a cimentar su MVP con 40 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias y 53 de valoración... ¡en menos de 30 minutos! El primer jugador en veinte años en superar los 50 de valoración, el cuarto en el siglo tras Luis Scola, Pete Mickeal y Sylven Landesberg, y la mejor actuación liguera de un madridista en el siglo XXI.

De ahí al final de la temporada, que acabó pletórico en cuanto a anotación y rol de líder en un Real Madrid acuciado por las bajas, sus números siguieron subiendo como la espuma hasta alcanzar un promedio en la 2025-26 de 18,8 de valoración por encuentro, solo por detrás de los 19,2 de Trent Forrest y los 24,3 de Luka Bozic.

El MVP más valorado

Se trata del MVP de Liga Endesa más valorado en los últimos cuatro años, el mejor reflejo de un jugador que ha ido mejorando en cada uno de sus ejercicios como madridista: 10,6 de valoración en la 2002-23, 11,2 en la 2023-24 y 14,1 en la 2024-25 hasta pulverizar todos sus números en esta 2025-26.

La estrella croata ha sido el tercer máximo anotador de la temporada regular / JUANJO MARTÍN / EFE

Algo similar ocurrió en anotación. Su tope anterior de 25 puntos ha sido rebasado hasta en 4 ocasiones, acabando como tercer jugador con más puntos anotados (17,5), únicamente superado por DeJulius (17,8) y Luwawu-Cabarrot (18,7).

Hezonja aparece entre los destacados de diversos rankings: 8º en triples (2,1, con un 36,6% de acierto) y rebotes defensivos (4); 10º en tiros libres (4 por choque, con un 89,5%, 9º mejor porcentaje); 12º en el Más/Menos (+5,4) y 15º en lanzamientos de dos anotados (3,5, con un 55,6% de acierto). Igualmente, acabó en la 18ª posición de minutos disputados (23:32), en la 21º de rebotes totales (4,9) y en la 31ª de recuperaciones por choque (1). Los números del mejor alero de la temporada. Las cifras del MVP de la 2025-26.