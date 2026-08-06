Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mateu AlemanyLamine YamalPedro PorroClasificación Tour Francia Femenino 2026VlahovicFerran TorresNewey HondaCuándo juega AlcarazBarcelona próximo partidoFichajes Real MadridHorarios MotoGPBarçaSatoranskyMaldiniRodriMercado de fichajesRafa NadalMakhachevJoan PradellsVecinos RocafondaCarlos AlcarazPsicóloga FerranBellerínLuis de la FuentePS StoreOutdoor
instagramlinkedin

BALONCESTO

Mario Hezonja se despide del Madrid lanzando flores al club y la afición

El nuevo jugador de los Cavaliers asegura que “el ADN del Madrid es una de las mejores cosas que me han pasado en la vida”

Mario Hezonja, en un partido con el Real Madrid

Mario Hezonja, en un partido con el Real Madrid / AFP vía Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ramon Palomar

Ramon Palomar

Mario Hezonja cerró definitivamente su etapa en el Madrid en una carta de despedida al club y la afición blanca en la que explica su decisión y al mismo tiempo lanza todo tipo de flores a la entidad y la afición después de sus últimos cuatro años defendiendo la camiseta blanca, aunque haya decidido regresar a la NBA con los Cleveland Cavaliers.

"Después de mucha reflexión durante este último mes, he decidido quedarme con lo bueno", señaló el croata que quiso destacar su compromiso con el madridismo: "He conseguido algo muy difícil y que llevaré conmigo con el máximo respeto y cariño el resto de mi vida: el cariño de los Madridistas",decía.

"Hubo noches en las que os hice perder la paciencia con algún tiro que solo puede tirarlo Mario... y otras tantas en las que vosotros me la hicisteis perder a mí", relata irónicamente Hezonja. El alero aseguró que la unión entre su personalidad y el "ADN del Real Madrid" lo convirtió en un "verdadero ganador", admitiendo con nostalgia llegó un momento que pensó que "nunca llegaría: irme del Real Madrid, irme de mi casa", señaló el croata.

Mario Hezonja podría abandonar el Real Madrid

Mario Hezonja deja el Madrid agradecido por sus cuatro años en el club blanco / ACB Photo - Sara Gordon

Agradecido a Florenino

Hezonja se llevó seis títulos en su etapa en Madrid: una Euroliga, dos Ligas Endesa, una Copa del Rey y dos Supercopas Endesa. Se despide como MVP de la ACB. Consiguió el galardón después de jugar durante toda la temporada uno de los mejores baloncestos de su carrera, pero justo en el primer año desde 2011 en el que el Madrid no ha ganado nada.

Hezonja justificó su salida dejando claro que su decisión responde únicamente a "circunstancias que me han llevado a tomar otro camino" y no a una falta de cariño.

No se olvidó del presidente Florentino Pérez, a Alberto Herreros, a su compañero Rudy Fernández y, muy especialmente, a Juan Carlos Sánchez por la forma en la que gestionó su contrato para poder seguir persiguiendo su "sueño de jugar en la NBA".

Noticias relacionadas y más

Con un "¡GRACIAS! ¡HALA MADRID Y NADA MÁS!" se despidió Hezonja, dejando la puerta abierta a un posible regreso en el futuro: "Ojalá nuestros caminos vuelvan a cruzarse algún día", finalizó

TEMAS

Añádenos en Google