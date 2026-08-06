Mario Hezonja se despide del Madrid lanzando flores al club y la afición

Mario Hezonja cerró definitivamente su etapa en el Madrid en una carta de despedida al club y la afición blanca en la que explica su decisión y al mismo tiempo lanza todo tipo de flores a la entidad y la afición después de sus últimos cuatro años defendiendo la camiseta blanca, aunque haya decidido regresar a la NBA con los Cleveland Cavaliers.

"Después de mucha reflexión durante este último mes, he decidido quedarme con lo bueno", señaló el croata que quiso destacar su compromiso con el madridismo: "He conseguido algo muy difícil y que llevaré conmigo con el máximo respeto y cariño el resto de mi vida: el cariño de los Madridistas",decía.

"Hubo noches en las que os hice perder la paciencia con algún tiro que solo puede tirarlo Mario... y otras tantas en las que vosotros me la hicisteis perder a mí", relata irónicamente Hezonja. El alero aseguró que la unión entre su personalidad y el "ADN del Real Madrid" lo convirtió en un "verdadero ganador", admitiendo con nostalgia llegó un momento que pensó que "nunca llegaría: irme del Real Madrid, irme de mi casa", señaló el croata.

Mario Hezonja deja el Madrid agradecido por sus cuatro años en el club blanco / ACB Photo - Sara Gordon

Agradecido a Florenino

Hezonja se llevó seis títulos en su etapa en Madrid: una Euroliga, dos Ligas Endesa, una Copa del Rey y dos Supercopas Endesa. Se despide como MVP de la ACB. Consiguió el galardón después de jugar durante toda la temporada uno de los mejores baloncestos de su carrera, pero justo en el primer año desde 2011 en el que el Madrid no ha ganado nada.

Hezonja justificó su salida dejando claro que su decisión responde únicamente a "circunstancias que me han llevado a tomar otro camino" y no a una falta de cariño.

No se olvidó del presidente Florentino Pérez, a Alberto Herreros, a su compañero Rudy Fernández y, muy especialmente, a Juan Carlos Sánchez por la forma en la que gestionó su contrato para poder seguir persiguiendo su "sueño de jugar en la NBA".

Con un "¡GRACIAS! ¡HALA MADRID Y NADA MÁS!" se despidió Hezonja, dejando la puerta abierta a un posible regreso en el futuro: "Ojalá nuestros caminos vuelvan a cruzarse algún día", finalizó