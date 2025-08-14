Marija Lekovic aterriza en València para iniciar la pretemporada

Rubén Burgos ha convocado a sus jugadoras este lunes 18 de agosto para la primera sesión de entrenamiento de la pretemporada, por lo que a lo largo de esta semana las jugadoras han ido llegando a València para pasar las rutinarias pruebas médicas y físicas. Este jueves 14 de agosto llegaba una de las caras nuevas para la temporada 2025-2026, Marija Lekovic. La exterior, natural de Montenegro, de 21 años y 1,66 de altura, aterrizaba en Manises pasadas las 20:00 horas en un vuelo procedente de la ciudad albanesa de Tirana. Lekovic es uno de los principales refuerzos que presentará el Valencia Basket para la temporada 2025-2026. Otra de las novedades importantes en el equipo que dirigirá de nuevo Rubén Burgos es Tanaya Atkinson (29 años, EEUU, 1,83 m.) quien tiene previsto llegar a València este domingo.

Maija se motró muy ilusionada con su llegada al Valencia Basket: "Estoy muy contena, es un gran honor estoy aquí en València, estoy muy ilusionada. Tengo muchas ganas de empezar y conocer a mis compañeras. Durante el verano he hablado con el entrenador, Rubén, y ya deseando empezar a entrenar".

Formada en la liga adriática

Lekovic nació en 2003 en la ciudad de Bar en Montenegro y con solo 15 años se incorporó al Buducnost Bemax, ubicado en Podgorica, que disputa la competición nacional y la Liga Adriática. En la temporada 21-22, con 18 años, empezó a ganar minutos e importancia en la rotación produciendo una media de 10,9 puntos, 2,6 rebotes, 4,9 asistencias y 2 robos por partido en Liga Adriática. La temporada siguiente se incrementaron sus números hasta promediar 14,3 puntos, 3,8 rebotes, 4 asistencias y 2 robos por encuentro. En este periodo fue campeona de Liga (2019,2021, 2022, 2023) y Copa (2019, 2020, 2021, 2022 y 2023) en Montenegro. En la Liga Adriática en la temporada 2020/21 fue MVP y Campeona de la Liga Adriática en la 2019/20.

Salto al campeón de Europa

La joven promesa llamó la atención del Fenerbahce Opet y la incorporaron en el verano de 2023. En la campaña 23-24 estuvo jugando principalmente en el equipo filial del transatlántico europeo donde hizo un promedio 13,1 puntos, 5,1 rebotes y 4,5 asistencias por partido. Al mismo tiempo iba disputando minutos con el primer equipo en liga turca y en EuroLeague Women, que acabaría alzando ambos títulos junto con el de Copa nacional y SuperCup Women. La campaña 2024-25 arrancaba tanto con la Supercopa turca como la europea, antes de que la montenegrina se desvinculase en febrero de 2025 para buscar nuevos retos. Lekovic aterrizó entonces por primera vez en España de la mano de Perfumerías Avenida, donde pudo disputar un total de 12 partidos antes del final de la temporada.

Destacando desde formación hasta la selección absoluta de Montenegro

Lekovic ha tenido presencia desde muy joven en las categorías de formación de Montenegro. La jugadora promedió 10.8 puntos, 5.6 rebotes y 4.9 asistencias por partido en el Europeo U16B de 2018 y 13 puntos, 4.9 rebotes y 5.9 asistencias por partido en el en Europeo U16B de 2019. Momento en el que empezó a formar parte de la selección absoluta, a la vez que compaginaba los campeonatos de formación. En 2022 llevó a su equipo a conseguir la medalla de oro en el Europeo U20B con sus 14,6 puntos, 3,3 rebotes, 4,4 asistencias y 16 de valoración, siendo nombrada MVP e incluida en el quinteto ideal.

El verano de 2023 fue clave para la montenegrina, pues comenzó disputando el Eurobasket con la absoluta donde promedió 10,5 puntos y 3,3 por encuentro, con actuaciones destacadas ante España e Italia (15 puntos), o Serbia (18 puntos). Poco después, en el Europeo U20 Lekovic alcanzó una media de 19,2 puntos, y 4,2 rebotes por partido, siendo la máxima anotadora del campeonato.