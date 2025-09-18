María Araújo: "Somos ambiciosas y vamos a luchar por todas las oportunidades que tenggamos"

El Valencia Basket dio la bienvenida a una de sus incorporaciones para esta temporada, la interior gallega María Araújo, en el acto de presentación que se celebró en Quirónsalud de València. Araújo se mostró feliz de unirse a un proyecto sólido y atractivo, "El proyecto del Valencia habla por sí solo. Es un club consolidado y, cuando tienes la oportunidad de venir aquí, has de cogerla. Pero también cómo tratan a las jugadoras es algo que nos contamos mucho entre nosotras cuando hablamos. La parte humana es la clave".

Agradecida a l'Alqueria

De hecho, Araújo relató como el club le ayudó hace un tiempo. "Tenemos una relación de años de amistad. Cuando estuve lesionada, el Valencia me abrió las puertas de L'Alqueria para recuperarme. Me acuerdo de Esteban (Albert) esperándome todos los días a las ocho de la mañana y eso genera un cariño especial que vamos a llevar ahora a la pista", señaló en referencia al director deportivo femenino del club.

La internacional española, que la pasada campaña disputó la final de la Euroliga con el Mersin turco, dijo que verán "sobre la marcha" dónde va a estar el equipo esta campaña, pero pidió ambición: "somos ambicioesas y vamos a luchar por todas las oportuinidades que tengamos".

La jugadora taronja destacó la juventud de la plantilla: "Somos jóvenes, yo tengo 28 años y me siento un poco mayor, incluso", apuntó.

Emocionada con el Roig Arena

La pívot gallega habló de sus impresiones la primera vez que se entrenó en la cancha central del Roig Arena, la instalación a la que se traslada esta campaña el club y dijo que fue cómo si fuera "una niña pequeña" y entrara a un sitio muy grande.

"Entras y dices '¡qué guay!'. Como local va a ser el pabellón más grande en el que haya jugado y es una sensación única y más siendo mujer el poder jugar todos los partidos de la Liga Femenina y de la Euroliga allí", agradeció.

"Es ilusionante y eso hace que tengamos más ganas. Viendo el Roig, tenemos aún más ganas de que acabe la pretemporada", admitió.

Víctor Luengo destacó que Araújo "no necesita presentación" y destacó su larga trayectoria desde que debutó con 15 años con el Celta en la Liga Femenina

"Además de los números dentro de la cancha, aporta mucho fuera de la pista. Ya ha compartido vestuario con jugadoras como Raquel Carrera, Leti Romero o Cris Ouviña. Nos va a portar mucho a nivel deportivo pero a nivel de vestuario también", apuntó.

Ximo Montenegro, Gerente del hospital Quirónsalud ha ejercido como anfitrión y representante de la empresa patrocinadora del evento y ha comenzado el turno de intervenciones expresando que “nosotros queremos ser el salvavidas. No queremos que se use, pero si hace falta ahí estamos para lo que haga falta. Tenemos la ilusión que desde que Quirónsalud está colaborando con el Valencia Basket y ese nombre está en la camiseta de las jugadoras, creo que llevamos seis títulos. Entonces vamos a pelear porque sean más”.

Por su parte, el director de relaciones externas de Valencia Basket Víctor Luengo, se ha dirigido a Quirónsalud asegurando que “para nosotros es súper importante la parte médica, el hecho de que Quirónsalud esté detrás de nosotros, cuidándonos, es un salvavidas, que esperemos no usarlo mucho, pero que siempre estéis ahí. La relación, además, a nivel personal es magnífica. Para nosotros es todo un honor teneros como patrocinadores, que como digo, espero que sean muchos años más”.

Para escenificar la colaboración comercial de Valencia Basket con esta marca, Víctor Luengo le ha hecho entrega a Ximo Montenegro de un cuadro conmemorativo con una inscripción que rezaba “Benvinguts a la nostra nova casa”.

Vía: Superdeporte