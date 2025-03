March Madness 2025: bracket, equipos, resultados y dónde ver por TV y online en España

El baloncesto universitario estadounidense se prepara para vivir su marzo de locura. 68 equipos comienzan una lucha por ganar la Division I que se alargará hasta el próximo 7 de abril, en el que se celebrará la gran final de la Final Four, este 2025 en el Alamodome de San Antonio, Texas.

La primera edición del torneo se celebró en 1939, y se continuó llevando a cabo de manera ininterrumpida hasta la campaña 2019/20, en el que se supendió por la pandemia. Oregon se impuso a Ohio State en la primera final historica, mientras que el año pasado, UConn derrotó en el partido por el título a Purdue.

Desde este 18 de marzo se disputan ya los primeros partidos correspondientes al First Four. Cuatro encuentros en los que el cuadro final queda reducido a 64 equipos con los que ya arranca la primera ronda, programada entre los días 20 y 22 de marzo. Tras ella, la segunda, entre el mismo 22 y el 24, y luego ya las eliminatorias que reunen a los mejores equipos: el Sweet 16, entre el 26 y el 28, el Elite 8 que se juega los días 29 y 30 de marzo y del que saldrán los cuatro equipos de una Final Four que ya tendrá lugar en abril, los días 5 y 7.

El torneo contará con una amplia representación española, con seis jugadores que siguen su formación en el baloncesto estadounidense. Se trata de Conrad Martínez (Arizona), Aday Mara (UCLA), Eddy Valentino Pinedo (St. Francis), Julen Iturbe (American), Owen Aquino (Liberty) y Álvaro Folgueiras (Robert Morris).

CALENDARIO Y RESULTADOS MARCH MADNESS 2025

First Four 18 de marzo (16) Alabama State 70-68 (16) Saint Francis

(16) Saint Francis (11) San Diego State 68-95 (11) North Carolina 19 de marzo (16) American University vs (16) Mount St. Mary's

(11) Texas vs (11) Xavier

Cooper Flagg es uno de los grandes nombres a seguir durante el March Madness / AP

Primera ronda Primera ronda 20 de marzo (8) Louisville vs (9) Creighton

(4) Purdue vs (13) High Point

(3) Wisconsin vs. (14) Montana

(1) Houston vs (16) SIU Edwardsville

(1) Auburn vs (16) Saint Francis/Alabama St.

(5) Clemson vs (12) McNeese

(6) BYU vs (11) VCU

(8) Gonzaga vs (9) Georgia

(2) Tennessee vs (15) Wofford

(7) Kansas vs (10) Arkansas

(4) Texas A&M vs (13) Yale

(6) Missouri vs (11) Drake

(7) UCLA vs (10) Utah State

(2) St. John's vs (15) Omaha

(5) Michigan vs (12) UC San Diego

(3) Texas Tech vs (14) UNC Wilmington 21 de marzo (8) Mississippi State vs (9) Baylor

(2) Alabama vs (15) Robert Morris

(3) Iowa State vs (14) Lipscomb

(5) Memphis vs (12) Colorado State

(1) Duke vs (16) Mount St. Mary's/American

(7) Saint Mary's vs (10) Vanderbilt | 15:15

(6) Ole Miss vs (11) North Carolina/San Diego State

(4) Maryland vs (13) Grand Canyon

(1) Florida vs (16) Norfolk State

(3) Kentucky vs (14) Troy

(7) Marquette vs (10) New Mexico

(4) Arizona vs (13) Akron

(8) UConn vs (9) Oklahoma

(6) Illinois vs (11) Xavier/Texas

(2) Michigan State vs (15) Bryant

(5) Oregon vs (12) Liberty

Segunda Ronda: Del 22 al 24 de marzo

Sweet 16: Del 26 al 28 de marzo

Elite 8: Del 29 al 30 de marzo

Final Four: 5 de abril

Final por el título: 7 de abril

¿DÓNDE VER POR TV LOS PARTIDOS DEL MARCH MADNESS 2025?

En España, los derechos televisivos para poder seguir el March Madness 2025 son de Movistar. La plataforma ofrecerá los partidos correspondientes a la Final Four, entre los que se encuentra la gran final, que tendrá lugar el próximo 8 de abril.