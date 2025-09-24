Marcelinho Huertas quiere al CB Canarias «otra vez lo más alto posible»

Declaración de intenciones a solo unos días de la Supercopa. La sede de Endesa en Madrid albergó este martes la presentación oficial de la Liga ACB 25/26, un acto en el que Marcelinho Huertas fue el representante de La Laguna Tenerife, una escuadra que según el paulista, pretende mantenerse en la zona noble. «Somos un equipo con ilusión y ambición, y queremos ser muy competitivos otro año más, por lo que intentaremos hacerlo lo mejor posible para volver a estar lo más alto posible», señaló el base aurinegro en su alocución a los medios.

Un reto de nivel que pasará su primera prueba en la Supercopa de este fin de semana en Málaga, donde el CB Canarias se las verá con el Real Madrid en semifinales. «Ellos siempre van a ser favoritos en este tipo de competición, pero nosotros trataremos de dar la sorpresa. Estamos entrenando bien, la pretemporada ha sido bastante buena y espero que para este partido del sábado estemos todos sanos», especificó el director de juego aurinegro, que reconoce no tener «todavía demasiadas referencias» del equipo blanco.

Los cambios en el rival

Eso sí, Huertas considera que el cuadro capitalino «ha sufrido bastantes cambios, no solo en la plantilla, sino también en el estilo del juego». Una metamorfosis aún por perfilar y que abre la puerta a una «sorpresa que siempre se puede dar». «Es un solo partido y en baloncesto ya se sabe que a este nivel, si no estás bien un día, cualquiera te puede ganar. Nosotros trataremos de preparar bien este partido e ir con la máxima ilusión. Creemos en nuestras posibilidades», argumentó el veterano jugador brasileño.

Tras un verano en el que por fin, «después de 20 años», el no jugar con la selección le ha permitido «descansar, disfrutar con la familia y jugar» con sus hijos, Huertas reconoce que se ha podido «recuperar de un final de temporada» en el que acabó «un poquito tocado». Presencia en la Isla, y «ya en forma», casi desde el primer día para ayudar a la integración de los nuevos. «Se han incorporado a una velocidad bastante rápida para lo difícil que es venir a un equipo que ya tiene un estilo propio y un núcleo de jugadores llevan juntos muchos años. Han cogido ya mucho de la filosofía del entrenador», reseñó, destacando especialmente a «Rokas [Giedraitis]» pese a haber sumado solo «unos cuantos entrenamientos».

Adaptación de los nuevos

Velocidad de crucero, la de La Laguna Tenerife, que Huertas espera que «aumente en estos próximos días» con el fin de «llegar bien a la Supercopa» y «todavía mejor cuando empiece la liga». Un salto de calidad en el que mucho tendrá que ver «un grupo que posee mucha experiencia» y compuesto por «jugadores muy inteligentes y que saben entender la filosofía y todo lo que pide el entrenador». Para Marcelinho esta sapiencia «lo facilita mucho todo».

«El único inconveniente que podría haber es el tema físico, y el competir contra equipos que son mucho más jóvenes», advierte Huertas, que aún así defiende a «los veteranos del equipo, que se cuidan muy bien». «Aunque no sean portentos físicos como otros jugadores, somos capaces de jugar gran cantidad de minutos, una carga importante al año y llegar bien incluso al final de temporada», especificó sobre unas cualidades en las que, de manera indirecta, también se incluye, aunque con cierto rubor. «No lo sé», responde el paulista cuando se le pregunta si podrá superarse. «Mantengo las mismas ganas. Espero que el cuerpo me siga respetando y ojalá pueda ayudar al equipo a estar luchando por estar en la zona alta, que es lo más importante», especifica, antes de recalcar que mantiene «la misma ilusión de hace 22 años», cuando vino a jugar por primera vez en España. «Siempre he soñado con jugar a baloncesto y poder hacer esto para mí es un privilegio», añade.

La BCL, en el horizonte

Ya a medio plazo, aunque el debut continental se producirá el 8 de octubre, Huertas cree que el Canarias afrontará una BCL en la que «año tras año el nivel va subiendo», y en el que «el objetivo inicial es ser líder de la primera fase para no jugar el play-in». «Luego habría que intentar en la misma línea y clasificarnos para otra Final Four más», concluyó.

Vía: El Día - La Opinión de Tenerife