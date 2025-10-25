Marcelinho Huertas ‘amenaza’ a Súper Epi

Marcelinho Huertas sigue batiendo todos los récords, y este sábado, después de la victoria de su equipo, La Laguna Tenerife ante el Unicaja (95-79), el base acabó su participación con 19 puntos y seis asistencias, siendo uno de los destacados por el cuadro lagunero.

Unos 19 puntos ante el equipo malagueño que le permitieron alcanzar la espectacular cifra de 7.000 puntos en su carrera y que le convierte en una autentica leyenda

Solo una semana después de alcanzar los 700 encuentros disputados o ingresar en el Top 10 de jugadores con más minutos en la Liga Endesa, llega un nuevo registro histórico para la estrella brasileña.

El máximo anotador en activo

Esos 7.000 puntos alcanzados ante el Unicaja (un total de 7.002), le situan como el jugador todavía en activo con más puntos acumulados a lo largo de su carrera y ya se encuentra muy cerca de grandes leyendas del baloncesto español.

De los que se encuentran en activo, Huertas está por encima de Sergio Llull (6.780 puntos) o la estrella del Joventut, Ante Tomic (6.764) y el base brasileño ya tiene a tiro a toda una leyenda del Barça como Juan Antonio San Epifanio, que cerró su carrera con 7.029 puntos.

El brasileño, que ya es el cuarto jugador más veterano en jugar en la Liga Endesa con 42 años y 146 días, no piensa detenerse y al ritmo que está anotando y liderando a los suyos, puede acabar siendo el autentico recordman de la competición española.