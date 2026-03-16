Marc del Río, premiado por la Fundació del Bàsquet Català

La Fundació del Bàsquet Català (FBC) entregó este lunes los Premios FBC de Periodismo Deportivo, correspondientes a 2026 en su novena edición. En la velada, celebrada la Antigua Fábrica de Estrella Damm, fue reconocido el trabajo del joven periodista Marc del Rio (SPORT), en prensa escrita, a Dani Aguilà (RAC1), en radio, mientras que también recibió el reconocimiento el espacio multiplataforma 'El Ganxo' y la sección de fotografía de Mundo Deportivo.

Estos premios, impulsados por la Fundació del Bàsquet Català con el apoyo de la Federació Catalana de Basquetbol, nacieron con el objetivo de dar visibilidad y reconocer la labor del periodismo deportivo que contribuye a difundir el baloncesto catalán y el de formación, más allá de la simple información de resultados o crónicas.

Todos los galardonados, posaron juntos en la entrega de premios de la Fundació del Bàsquet Català / FCB/M. Chizo

Al acto asistió también el director de SPORT, Joan Vehils, que quiso dar apoyo a Del Río, en la labor de promover el baloncesto catalán desde las páginas de SPORT. "Es un honor ver cómo mi nombre se añade a una lista de galardonados en la que se encuentran muchos de mis referentes periodísticos, con los que crecí y con los que ahora compartimos horas y horas de trabajo", dijo Del Río. "Este premio, que pertenece a toda la sección de baloncesto del diario, no habría sido posible sin su apuesta por mí".

Un referente en la información de basket

El jurado, compuesto por miembros de la Fundació y del Departamento de Comunicación de la FCBQ y presidido por Ferran Aril -presidente de la FBC-, ha valorado tanto trayectorias profesionales como formatos y medios por su seguimiento y desarrollo del baloncesto catalán en el ámbito local, comarcal y estatal.

Familiares, amigos y compañeros de SPORT junto al director del diario, Joan Vehils, posaron juntos tras la entrega del premio a Marc del Río / FBC/M.A. Chazo

Del Río (Barcelona, 1992) forma parte de SPORT desde 2021. Graduado en 2015 en la Facultat de Comunicació Blanquerna - Universidad Ramon Llull, donde también obtuvo un máster en comunicación deportiva, pasó por Radio Marca, RAC1 y Dicen antes de recalar en SPORT. En 2019 puso en marcha 'Askers TV' su propio canal de Youtube. Como redactor de SPORT, cubrió 'in situ' las Copas del Rey de Málaga 2024 y de Gran Canaria 2025, así como la Supercopa Endesa de 2024 en Murcia.

¡Muchas felicidades Marc, todo un orgullo para SPORT!