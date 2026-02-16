Marc del Río, periodista de SPORT, distinguido en los premios de la Federació Catalana de Bàsquet

La Fundació del Bàsquet Català (FBC) ha hecho públicos los ganadores de la novena edición de los Premios FBC de Periodismo Deportivo, correspondientes a 2026. En esta ocasión, los galardones reconocen el trabajo de Marc del Rio (SPORT), Dani Aguilà (RAC1), el espacio multiplataforma 'El Ganxo' y la sección de fotografía de Mundo Deportivo.

Estos premios, impulsados por la Fundació del Bàsquet Català con el apoyo de la Federació Catalana de Basquetbol, nacieron con el objetivo de dar visibilidad y reconocer la labor del periodismo deportivo que contribuye a difundir el baloncesto catalán y el de formación, más allá de la simple información de resultados o crónicas.

Marc del Río, periodista de SPORT especializado en la información de baloncesto / -

El jurado, compuesto por miembros de la Fundació y del Departamento de Comunicación de la FCBQ y presidido por Ferran Aril -presidente de la FBC-, ha valorado tanto trayectorias profesionales como formatos y medios por su seguimiento y desarrollo del baloncesto catalán en el ámbito local, comarcal y estatal.

Los premiados de esta edición son: Marc del Rio (SPORT) en la categoría de prensa escrita; Dani Aguilà (RAC1) en radio, 'El Ganxo' en prensa digital y Mundo Deportivo en Fotoperiodismo.

La entrega de los premios se celebrará el lunes 16 de marzo de 2026, a las 19.30 horas, en la Antigua Fábrica Estrella Damm de Barcelona.

Roger Grimau y Marc del Río en una entrevista para SPORT / JAVI FERRÁNDIZ

Un referente en el mundo del baloncesto

Del Rio (Barcelona, 1992) forma parte de SPORT desde 2021. Graduado en 2015 en la Facultat de Comunicació Blanquerna - Universidad Ramon Llull, donde también obtuvo un máster en comunicación deportiva, pasó por Radio Marca, RAC1 y Dicen antes de recalar en SPORT. En 2019 puso en marcha 'Askers TV' su propio canal de Youtube. Como redactor de SPORT, cubrió 'in situ' las Copas del Rey de Málaga 2024 y de Gran Canaria 2025, así como la Supercopa Endesa de 2024 en Murcia.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, enviamos nuestra más sincera felicitación a nuestro compañero Marc.