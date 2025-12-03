Marc, hermano de Ricky Rubio: "Creo que desde que murió mamá, Ricky perdió esas ganas de jugar"

Ricky Rubio vuelve a sonreír y esta es sin duda una de las mejores noticias del año en el planeta deporte. DAZN lanzó un documental para homenajear el regreso a las canchas del genio del Masnou, en el que parte importante de su entorno cuenta sus sensaciones acerca de su carrera, de los momentos más difíciles, y también de la alegría de la vuelta.

Uno de los grandes protagonistas del documental es Marc Rubio, el hermano de Ricky. Marc recordó como fueron los inicios, las primeras veces en que Ricky tocó un balón de baloncesto: "Era un fideo que se movía por todos lados, muy largo y muy delgado. Desde muy pequeños jugábamos en casa de mi abuela. Íbamos del colegio a comer, y luego, como teníamos una canasta arriba, no parábamos de jugar uno contra uno. Hemos venido de una familia de baloncesto, tanto mi padre como mi madre. La verdad es que no hemos tenido que decidir nada, ha sido solo", comentó.

La importancia de cuidar la salud mental

Ricky, más allá de su nivel encima de una cancha de baloncesto, siempre ha destacado por la calidad humana que atesora. Es alguien muy respetado a nivel social, entre otras cosas, por la creación de su fundación. La 'Ricky Rubio Foundation' nació en 2018 por una promesa que le hizo a su madre, antes de fallecer por cáncer de pulmón. "Le prometió a mamá que haría algo para las personas que tenían esta enfermedad. Y cuando Ricky dice una cosa, y más a mi madre, va a misa. Si le preguntáis, el legado en el baloncesto, le va a dar igual. A él le importa la fundación, por mamá", explicó Marc.

Durante el repaso a la trayectoria de Ricky en la NBA, Marc aseguró lo duro que fue encajar la noticia del adiós de su madre: "Yo creo que desde que murió mamá, Ricky perdió esas ganas. Tuvo un momento que no quería jugar más, porque su madre era su madre. Durante todos estos años ha pasado un luto, y es algo que no se supera, sino que aceptas a vivir con ello. Era el pilar de nuestras vidas".

Sin embargo, a pesar de todas las dificultades que ha tenido que superar, Ricky dejó claro que lo que todas las vivencias le han ayudado a ser quién es: "No cambiaría todo lo que me ha pasado. Me ha llevado a estar donde estoy ahora, y esto me ayuda muchísimo a ser quién soy".

El genio del Masnou también confesó cual era uno de sus sueños: "Uno de mis sueños era ser padre, y yo jugando a baloncesto, no sabía ser padre, porque solo era jugador de baloncesto. Llegaba a casa y lo que pensaba cuando estaba jugando con mi hijo era en descansar porque al día siguiente tenía partido. Me pregunté: ¿quiero que mi vida sea así realmente?"

En el documental, se aprecia lo importante que fue y sigue siendo la familia para un Ricky que siempre se ha apoyado en sus figuras más cercanas, como su mujer, de quien siempre destaca su apoyo y ayuda.

El retorno a Badalona

Juan Antonio Morales, presidente del Joventut, explicó qué significa para el club poder haber cerrado la incorporación del gran ídolo de la afición: "El hecho de que jugadores que han salido de nuestra cantera y que han tenido carreras espectaculares, quieran volver a ayudar a hacer crecer el proyecto del Joventut, nos llena de orgullo a todos".

Si algo ha quedado claro en estos primeros meses de temporada, es que el retorno de Ricky a la Penya representa cerrar el círculo de manera perfecta. Independientemente de los colores, cualquier aficionado al baloncesto se alegra por el regreso a casa del '9' verdinegro: "Es superespecial, ha sido una ilusión enorme volver a reencontrarme con este sentimiento, y la verdad es que es algo que llevaba tiempo madurando. Por fin ha llegado a completarse todo, y es algo que me hace estar muy contento".

Además, su hermano Marc, aseguró que cree que "Ricky está volviendo a disfrutar del basket", y sobre el futuro dijo que "tiene baloncesto para rato aún, y con esta cabeza que tiene... esto es magia".

Dani Miret, entrenador del Joventut, explicó la suerte que supone poder entrenar a un chico tan especial como Ricky: "Me considero muy afortunado. No sólo porque sea muy bueno, que lo es, pero te hace un día a día... a nivel personal te ayuda a que el trabajo salga bien, tanto a sus compañeros como a los entrenadores. A parte de ser un jugador del Joventut, puede aportar muchas cosas al equipo y al club". El técnico del Joventut también aseguró que el regreso de Ricky a casa fue únicamente una decisión del jugador: "Nadie lo convenció, no quiero poner méritos al Joventut o a los que hemos formado parte de este núcleo duro. Hay que darle mucho valor a que todo el mundo en el club ha tenido la paciencia, y no ha forzado para nada su vuelta".

Más allá de Dani Miret, jugadores importantes de la Liga Endesa también elogiaron a Ricky. Nombres como Willy Hernangómez, Marcelinho Huertas, Raül López, Dani Pérez o Melwin Pantzar mostraron su admiración por la figura del base catalán, por lo que representa en la cancha pero también fuera.

Víctor Claver y Pau Ribas también fueron protagonistas del documental. Ambos son amigos muy cercanos de Ricky, con el que han compartido muchas experiencias juntos, ya sea a nivel de clubes o en la selección. Repasaron cómo vivieron la noche del Draft, en la que los Minnesota Timberwolves acabaron seleccionando a un jovencísimo Ricky (18 años) aquel 25 de junio de 2009 en Nueva York. Además, el valenciano confesó que el Mundial cosechado en China en 2019 fue "el momento más especial".