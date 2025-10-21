Mar de dudas en el Real Madrid con Bruno Fernando

El Real Madrid de baloncesto ha empezado la temporada con luces y sombras. Tras un verano de mucha actividad en los despachos, el club blanco decidió empezar una nueva etapa con un relevo en el banquillo. Puso punto y final a la era Chus Mateo (tres años como entrenador principal y otros 22 en el club), que a pesar de hacerse con el título de liga, fue despedido para empezar su andadura como seleccionador nacional español.

Y precisamente, el relevo de Mateo en el Real Madrid ha sido Sergio Scariolo, que llevaba los últimos diez años a los mandos de la selección, en su segunda etapa en el cargo. El técnico italiano, que firmó un contrato hasta 2028, ha comenzado su periplo en el banquillo madridista con dificultades en la posición de pívot.

Problemas en el '5'

Así como los fichajes de Théo Maledon, Trey Lyles y Chuma Okeke parecen haber encajado muy bien en el Real Madrid, hay otros jugadores que no acaban de responder a las expectativas. Uno de ellos es Bruno Fernando, que no está pudiendo complementar el buen hacer de Edy Tavares.

El angoleño llegó al club blanco el pasado mes de enero, a mitad de la temporada 2024-25. El Madrid lo contrató ante la necesidad de contar con un perfil físico y de garantías para dar descanso a Tavares. La realidad es que desde la marcha de Poirier, el caboverdiano no ha tenido un suplente del nivel que exige la Euroliga a un equipo de los candidatos a estar en la Final Four.

En la presente temporada, su segunda con la camiseta blanca, Bruno Fernando está dejando más dudas que certezas con sus actuaciones. Actualmente está promediando 4 puntos y 4,7 de valoración en ACB, mientras que en Euroliga sus prestaciones son bastante parecidas: 4,4 puntos y 5,2 de valoración por partido. Y lo que hace la situación aún más preocupante, es que no parece que goce de la confianza de Scariolo.

La prueba más clara del escenario que vive Fernando se vivió este pasado fin de semana ante el Recoletas Salud San Pablo Burgos. En un día en el que descansó Tavares, el angoleño pasó totalmente desapercibido. No llegó a los diez minutos de juego y tan sólo sumó cuatro puntos. Usman Garuba e incluso el joven Izan Almansa tuvieron más protagonismo e influencia en el triunfo madridista por 90 a 80 ante el conjunto burgalés.

Pendientes de lo que ofrece el mercado

Con la temporada ya en marcha, algunas informaciones apuntan a que el Madrid podría tener presupuesto para una ficha más. A pesar de que parecía que el perfil que más falta hacía era el de un escolta anotador, parece que la prioridad en las oficinas blancas ha pasado a ser la de encontrar un suplente de garantías para Tavares.

A pocas horas de empezar la NBA, parece que el mercado puede agitarse con los descartes que proporcione la liga estadounidense. La demanda es mucho más alta que la oferta, ya que son muchos los equipos de Euroliga que están buscando un hombre grande para completar el juego interior.