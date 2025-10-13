El BAXI Manresa recibirá al Hapoel de Jerusalem a puerta cerrada

El BAXI Manresa no podrá contar con el aliento del su afición en el choque de mañana (20:45h) ante el Hapoel de Jerusalem. La decisión fue comunicada durante la jornada de ayer por parte del Ayuntamiento, que ha suspendido toda la actividad deportiva en el Nou Congost a partir de las dos del mediodía.

Decisión conjunta con La Laguna Tenerife

El BAXI Manresa no es el único equipo en tomar medidas para su partido de esta semana. La Laguna Tenerife también recibe en competición europea a un equipo israelí. Los de Txus Vidorreta juegan esta noche, a partir de las 21 (hora peninsular) contra el Bnei Penlink Herzliya.

El conjunto insular se ha unido a la decisión de los manresanos, y ambos clubes, de forma conjunta, han dictaminado jugar sus partidos a puerta cerrada. El comunicado especifica que no pueden renunciar a jugar los partidos porque esta decisión implicaría el incumplimiento de los contratos, y el consecuente riesgo a sanción e incluso expulsión.

La incógnita de Valencia Basket

El equipo taronja también se encuentra en la misma tesitura que Manresa y Tenerife esta semana. En su caso, los de Pedro Martínez, reciben mañana al Hapoel Tel Aviv en el Roig Arena, en un encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Euroliga.

El club valencianista ha decidido no poner entradas a la venta para el partido. La situación actual solo permite acceso al pabellón a los abonados del club taronja. Sin embargo, no se descarta un comunicado oficial del Valencia, si finalmente decide celebrar el choque a puerta cerrada, tal y como la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana le ha recomendado.

Los de Diego Ocampo, con la necesidad de ganar

Más allá del contexto extradeportivo, que evidentemente está marcando las horas previas al encuentro, el conjunto del Bages no puede despistarse si no quiere complicarse la vida en la Eurocup. Los de Ocampo vienen de derrotar con solvencia en ACB al Granada (83-68). En Liga Endesa presentan un balance de una victoria y una derrota, tras empezar perdiendo en la primera jornada ante el Tenerife (104-93).

En competición europea, también empezaron mal pie, cayendo por un ajustado 76-69 ante el Cedevita. Sin embargo, en la segunda jornada fueron capaces de ganar al Slask Wroclaw en el Nou Congost (74-62), resultado que les coloca con el mismo balance que en competición doméstica (1-1).

En frente, un Hapoel Jerusalem que también llega con una victoria y una derrota. Los israelíes tienen el deseo de hacerse un hueco en el panorama europeo, siguiendo la estela de los dos grandes de Tel Aviv: Maccabi y Hapoel. Ambos equipos ya se enfrentaron por partida doble en la temporada 2021-22, en dos partidos que se saldaron con una victoria para cada lado. En la plantilla del Hapoel militan nombres ex-ACB como Jared Harper o Khadeen Carrington.