De Manresa a Manresa, todos los comienzos del CB Canarias

La vigésima primera participación del CB Canarias en la Liga ACB, con su punto de partida este sábado en el pabellón Santiago Martín y el Manresa como rival, se presta a un repaso de resultados, números y protagonistas de los otros comienzos del club tinerfeño en la máxima categoría. El viaje empezó en septiembre de 1983, y lo hizo, precisamente, con el equipo manresano en el otro lado del parqué, un 89-74 en el viejo Congost.

Emprender la marcha teniendo delante al Manresa no será nada nuevo para La Laguna Tenerife. El club aurinegro ya vivió esa experiencia en 1983, 1987 y 2022 –todas fuera–. Y hay otro club que se cruzó con los tinerfeños el mismo número de veces en este idéntico punto del calendario, el Estudiantes (1984, 1990 y 2012), mientras que el Real Madrid fue el rival que tocó en los años 1988 y 2018. La lista incluye un derbi en Gran Canaria, el de 2016 (81-92). La relación de rivales continúa, por orden cronológico, con el Oximesa, Ourense, Obradoiro, Sevilla, Joventut, Burgos, Bilbao, Zaragoza, Breogán, Unicaja y Baskonia.

El balance

El reparto de victorias y derrotas está más o menos equilibrado. Son nueve de un lado y once del otro. En la etapa moderna, la que se inició después del ascenso conquistado en 2012, el número de triunfos es mayor (7) que el de los resultados adversos (6).

La cancha más repetida

Al Canarias le ha tocado estrenarse en cada Liga ACB casi siempre a domicilio. No será en la temporada 25/26, dado que La Laguna Tenerife ejercerá de anfitrión este sábado. Los antecedentes en casa se activaron en la campaña 86/87 con un 105-78 al Oximesa. A continuación, una derrota ante el Real Madrid en el curso 88/89 (91-95), otra frente al Estudiantes en el 90/91 (74-100) y una tendencia positiva tras el cambio de siglo:los aurinegros superaron al Obradoiro (13/14), Zaragoza (20/21) y Baskonia (24/25). El único pinchazo en campo propio en la fecha inaugural fue el de la temporada 19/20: 67-81 a manos del Bilbao.

Al margen de los resultados, el pabellón en el que el Canarias ha empezado más veces una temporada en ACB es el Santiago Martín(4), seguido de su casa deportiva en los años 80 y 90, el Juan Ríos Tejera (3), los dos Congost (3) y el ahora llamado Movistar Arena (3).

Vidorreta suma y sigue

La larga y productiva relación de Txus Vidorreta con el Canarias deja bastante claro quién es el entrenador que ha dirigido al equipo tinerfeño en más arranques de temporada. Es él, con nueve, contando la de este fin de semana. Le siguen el técnico que condujo a los aurinegros a la Liga Endesa en 2012, Alejandro Martínez (4), y el artífice de las mejores temporadas en la década de los ochenta, José Carlos Hernández Rizo (3). Luego están el primero de todos, el estadounidense Gary Trevett, el catalán Jaume Ventura y el bosnio Markovic.

Phillips, un caso aparte

En el ranking de los jugadores del Canarias con una mayor puntuación en un encuentro de apertura de la Liga ACB, aparece como destacado Eddie Phillips. El 26 de septiembre de 1987 aportó 41 puntos en una visita al Manresa. La facilidad de Phillips para encestar no fue suficiente para que venciera el conjunto tinerfeño (89-81). Justo en la temporada anterior, Eddie anotó 37 puntos en el Canarias-Oximesa de la jornada 1 (105-78). También superaron la treintena Dan Bingenheimer (34), en la derrota en el Ríos Tejera ante el Real Madrid de 1988 (91-95), y Germán González(34), en este caso, para ayudar al Canarias a imponerse en el Pazo dos Deportes de Ourense en noviembre de 1989 (68-84).

Tampoco estuvieron nada mal los 25 puntos de Walter Szczerbiak en 1983 y de Ray Smith en 1990; los 23 de Jeff Jenkins en 1984, Blagota Sekulic en 2013, Luke Sikma en 2014, Gio Shermadini en 2019 y Bruno Fitipaldo en 2020; o los 21 de Javier Beirán en el duelo con el Gran Canaria ganado en 2016.

Los 18 rebotes de Johnson

Si en el apartado anotador, los 80 fueron otros tiempos, pasa lo mismo si se dirige la mirada a los rebotes. Queda patente con el registro que firmó Ken Johnson en el Canarias-Estudiantes de la jornada inaugural de la campaña 90/91. El de Alabama capturó 18, 14 en defensa y cuatro en ataque. Su poderío no sirvió para que venciera el conjunto preparado en ese entonces por Jaume Ventura (74-100). Dos años antes, Kurt Nimphius también sobresalió con 14 rebotes. Lo sufrió un Real Madrid que, con todo, pudo vencer en LaLaguna con un Drazen Petrovic magistral:22 puntos y cuatro asistencias.

El top 5 de reboteadores en la primera fecha del curso se completa con Mike Harper (13 en el Canarias-Oximesa de 1986), Alex Stivrins (12 en el Ourense-Canarias de 1989)y Javier Beirán (12 en el Joventut-Canarias de 2015).

Asistiendo de entrada

Dos integrantes de la actual plantilla de La Laguna Tenerife se encargaron de demostrar su habilidad en el suministro de jugadas de ataque al repartir nueve y ocho asistencias en las citas de apertura con el Baskonia (2024) y el Breogán (2021). Bruno Fitipaldo llegó a los nueve pases con valor canasta y Marcelinho Huertas, a ocho, las mismas que lograron Ferran Bassas en 2018 y Davin White en 2015.

Extremos en puntuación

El partido con más puntos a favor del Canarias, en este contexto, fue el de la campaña 86/87. De vuelta a la máxima categoría, tras faltar en la temporada anterior, el equipo tinerfeño debutó con energía en el Ríos Tejera: 105-78 al Oximesa. El equipo comandado desde el banquillo por José Carlos Hernández Rizo superó con claridad a los granadinos. Phillips contribuyó con 37 puntos, Germán González llegó a 24, Harper se plantó en 18 y Manolo de las Casas sumó 17. En un partido en el que solo participaron seis jugadores aurinegros, el festival se completó con siete de Matías Marrero y dos de Salva Díez.

En el otro extremo está el 67-81 en contra ante el Bilbao en el Santiago Martín. Un inesperado inicio de la temporada 2019/2020. n

Vía: El Día - La Opinión de Tenerife