Manresa - Cluj-Napoca: Horario y dónde ver por TV el partido de la Eurocup

Manresa y Cluj-Napoca se enfrentan este miércoles 12 de noviembre en el Nou Congost en un nuevo partido de la Eurocup 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Manresa - Cluj-Napoca y dónde ver el partido en España.

Así, pues, primeramente, es necesario recordar que el combinado dirigido por Diego Ocampo llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Neptunas (100-87), perdido ante el Bahcesehir (81-67), derrotado al Aris (86-79) y derrotado al Hapoel Jerusalem (101-94). De esta manera, está posicionado en el sexto lugar del Grupo A con 3 victorias, 3 derrotas y -8 en el diferencial de anotaciones.

Igualmente, los comandados por Mihai Silvășan registraron una derrota contra el Cedevita Olimpija (93-87), una victoria sobre el Hamburgo (95-76), una victoria sobre el Reyer (103-102) y una derrota contra el Slask Wroclaw (94-93), ubicándose consecuentemente en el puesto número 5 con 3 victorias, 3 derrotas y +9 en el diferencial de puntos.

HORARIO DEL MANRESA - CLUJ-NAPOCA DE LA EUROCUP

El partido entre Manresa y Cluj-Napoca, correspondiente a la Eurocup, se disputa este miércoles 12 de noviembre a las 18:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MANRESA - CLUJ-NAPOCA DE LA EUROCUP

En España, el partido de la Eurocup entre Manresa y Cluj-Napoca se podrá ver en directo y online a través de Movistar Plus+.

También puedes seguir toda la jornada de la Eurocup a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.