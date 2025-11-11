Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Manresa - Cluj-Napoca: Horario y dónde ver por TV el partido de la Eurocup

El Manresa cuenta con tres victorias y tres derrotas en el transcurso de la actual Eurocup

Ronald Goncalves

Manresa y Cluj-Napoca se enfrentan este miércoles 12 de noviembre en el Nou Congost en un nuevo partido de la Eurocup 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Manresa - Cluj-Napoca y dónde ver el partido en España.

Así, pues, primeramente, es necesario recordar que el combinado dirigido por Diego Ocampo llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Neptunas (100-87), perdido ante el Bahcesehir (81-67), derrotado al Aris (86-79) y derrotado al Hapoel Jerusalem (101-94). De esta manera, está posicionado en el sexto lugar del Grupo A con 3 victorias, 3 derrotas y -8 en el diferencial de anotaciones.

El BAXI Manresa aparca la mala racha en la Eurocup con visita al UCAM Murcia

Igualmente, los comandados por Mihai Silvășan registraron una derrota contra el Cedevita Olimpija (93-87), una victoria sobre el Hamburgo (95-76), una victoria sobre el Reyer (103-102) y una derrota contra el Slask Wroclaw (94-93), ubicándose consecuentemente en el puesto número 5 con 3 victorias, 3 derrotas y +9 en el diferencial de puntos.

HORARIO DEL MANRESA - CLUJ-NAPOCA DE LA EUROCUP

El partido entre Manresa y Cluj-Napoca, correspondiente a la Eurocup, se disputa este miércoles 12 de noviembre a las 18:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MANRESA - CLUJ-NAPOCA DE LA EUROCUP

En España, el partido de la Eurocup entre Manresa y Cluj-Napoca se podrá ver en directo y online a través de Movistar Plus+.

También puedes seguir toda la jornada de la Eurocup a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

