Manresa - Bahcesehir: Horario y dónde ver por TV el partido de la Eurocup
A qué hora y dónde ver el Manresa - Bahcesehir de la Eurocup
Manresa y Bahcesehir se enfrentan este miércoles 29 de octubre en el Pabellón Nou Congost en un nuevo partido de la Eurocup2025-2026. Te contamos a qué hora es el Manresa y Bahcesehir y dónde ver el partido en España.
Así, pues, primeramente, es necesario recordar que el combinado dirigido por Diego Ocampo llegará a la disputa luego de haber derrotado al Aris (86-79), derrotado al Hapoel Jerusalem (101-94), derrotado al Slask Wroclaw (74-62) y perdido ante el Cedevita Olimpija (76-69). De esta manera, está posicionado en el tercer lugar del Grupo A con 3 victorias, 1 derrota y +19 en el diferencial de anotaciones.
Igualmente, los comandados por Dejan Radonjic registraron una victoria sobre el Cedevita Olimpija (92-76), una victoria sobre el Hamburgo (106-85), una victoria sobre el Reyer (93-74) y una victoria sobre el Cluj-Napoca (98-90), ubicándose consecuentemente en el puesto número 1 con 4 victorias, 0 derrotas y +64 en el diferencial de puntos.
En lo que a sus próximas responsabilidades por Eurocup se refiere, el Manresa se enfrentará al Neptunas y al Cluj-Napoca, mientras que el Bahcesehir se topará con el Hapoel Jerusalem y el Aris.
HORARIO DEL MANRESA - BAHCESEHIR DE LA EUROCUP
El partido entre Manresa y Bahcesehir, correspondiente a la Eurocup, se disputa este miércoles 29 de octubre a las 20:45 (CET) en España.
DÓNDE VER EL MANRESA - BAHCESEHIR DE LA EUROCUP
En España, el partido de la Eurocup entre Manresa y Bahcesehir se podrá ver en directo y online a través de Movistar Plus+.
También puedes seguir toda la jornada de la Eurocup a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
