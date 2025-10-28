Manresa - Bahcesehir: Horario y dónde ver por TV el partido de la Eurocup

Manresa y Bahcesehir se enfrentan este miércoles 29 de octubre en el Pabellón Nou Congost en un nuevo partido de la Eurocup2025-2026. Te contamos a qué hora es el Manresa y Bahcesehir y dónde ver el partido en España.

Así, pues, primeramente, es necesario recordar que el combinado dirigido por Diego Ocampo llegará a la disputa luego de haber derrotado al Aris (86-79), derrotado al Hapoel Jerusalem (101-94), derrotado al Slask Wroclaw (74-62) y perdido ante el Cedevita Olimpija (76-69). De esta manera, está posicionado en el tercer lugar del Grupo A con 3 victorias, 1 derrota y +19 en el diferencial de anotaciones.

Igualmente, los comandados por Dejan Radonjic registraron una victoria sobre el Cedevita Olimpija (92-76), una victoria sobre el Hamburgo (106-85), una victoria sobre el Reyer (93-74) y una victoria sobre el Cluj-Napoca (98-90), ubicándose consecuentemente en el puesto número 1 con 4 victorias, 0 derrotas y +64 en el diferencial de puntos.

En lo que a sus próximas responsabilidades por Eurocup se refiere, el Manresa se enfrentará al Neptunas y al Cluj-Napoca, mientras que el Bahcesehir se topará con el Hapoel Jerusalem y el Aris.

HORARIO DEL MANRESA - BAHCESEHIR DE LA EUROCUP

El partido entre Manresa y Bahcesehir, correspondiente a la Eurocup, se disputa este miércoles 29 de octubre a las 20:45 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MANRESA - BAHCESEHIR DE LA EUROCUP

En España, el partido de la Eurocup entre Manresa y Bahcesehir se podrá ver en directo y online a través de Movistar Plus+.

