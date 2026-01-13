El Manresa afronta un reto difícil en Turquía

El Baxi Manresa viene de cosechar un triunfo importante ante el Breogán en Liga Endesa (104-99). Sin embargo, el calendario no da tregua y los de Diego Ocampo afrontan este martes (17h) un compromiso de máxima exigencia en Turquía. Los del Bages visitan la cancha del Bahcesehir con el difícil reto de vencer a un equipo que es segundo del Grupo A de la Eurocup con nueve victorias en 13 partidos.

El Manresa, por su parte, ocupa la sexta posición con un balance de siete triunfos y seis derrotas, por lo que en caso de ganar, recortaría la distancia con el equipo turco, y seguiría poniendo tierra de por medio en la clasificación con el Neptunas y el Aris, principales perseguidores en la tabla. Se trata de una de las últimas salidas que afrontará el conjunto manresano en la primera fase de la Eurocup. Tras este choque, vendrán tres partidos como local. Para la visita a Estambul, Ocampo no podrá contar con Dani Pérez, lesionado. También son baja Hugo Benítez y Eli Brooks, que no han viajado con el equipo.

Obasohan jugó el mejor partido de su carrera con el BAXI Manresa, y lideró el triunfo ante el Río Breogán / Siu Wu / EFE

El último precedente entre ambos equipos es del pasado mes de octubre, cuando el Bahcesehir asaltó el Nou Congost (67-81). Carlos Flores, asistente manresano, dejó claro en la previa la dificultad del encuentro: "es un rival muy difícil y más en su casa; están en un gran momento de confianza", aseguró.