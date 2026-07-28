Mamadi Diakite también cae en las redes de Xavi Pascual

Dubai Basketball sigue forjando una plantilla ganadora de cara a la próxima edición de la Euroliga. Tras conocerse que el todavía azulgrana, Tornike Shengelia, se ha decantado por la oferta del conjunto emiratí, no se detiene la vorágine de fichajes del nuevo equipo de Xavi Pascual después de hacer oficial la llegada del ex jugador del Baskonia, Mamadi Diakite.

El club, campeón de la ABA League la pasada campaña, tiene muy claro el objetivo para la próxima, luchar por la Euroliga y la llegada de Diakite apunta a un juego interior de lujo, con este pívot con una mano extraordinaria y que dará muchas opciones a Pascual.

El jugador de la selección de Guinea se une al club de los Emiratos Árabes Unidos tras una impresionante temporada de debut en la Euroliga con el Baskonia, equipo que dejó hace unos días. Promedió 8,4 puntos, 4,3 rebotes, 1,1 asistencias y 1,2 tapones, con un 33,8% de acierto en triples en 19 minutos por partido.

Su nivel mejoró notablemente durante el último tercio de la temporada, convirtiéndose en uno de los jugadores clave para que el Baskonia ganara la Copa del Rey después de 17 años. Curiosamente, fue contra el Dubai cuando disputó su mejor partido de la temporada, anotando 27 puntos y capturando 12 rebotes en marzo.

Pasado en la NBA

Antes de llegar a la Euroliga, Diakite jugó en la NBA desde 2020. Ganó el título de la NBA con los Milwaukee Bucks en su temporada de novato, pero no permaneció mucho tiempo en el equipo.

También jugó para los Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers, San Antonio Spurs y New York Knicks en la liga más fuerte del mundo, aunque sin un rol particularmente destacado. Pasó mucho más tiempo y dejó una huella más fuerte en la G League.

Diakite solo ha jugado una temporada en la Liga Endesa, y ahora lo hará en la ABA y Euroliga / ACB

La plantilla de Dubai, repleta de estrellas

Dubai ha realizado varios movimientos importantes este verano. Ficharon a Elie Okobo, Jaron Blossomgame y Davion Mintz, mientras que Alpha Diallo, quien se esperaba que fuera uno de los fichajes más importantes, decidió continuar su carrera en la NBA con los Denver Nuggets. Además, Xavi Pascual asumió el cargo de entrenador principal de Dubái.

La próxima temporada, se unirán a Dzanan Musa, Mfiondu Kabengele, Filip Petrusev, Dwayne Bacon, McKinley Wright y el resto del equipo en su lucha por una histórica primera plaza en los playoffs de la Euroliga.

Se esperan más movimientos en Dubái en las próximas semanas, especialmente el anuncio de Tornike Shengelia, ya que el club continúa reestructurando su plantilla de cara a la nueva temporada.