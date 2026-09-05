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Baloncesto
Mali - España, en directo hoy: Mundial de baloncesto femenino, en vivo
El combinado de Miguel Méndez disputa su segundo encuentro en el Campeonato del Mundo midiéndose a la selección africana
Miquel Roca
Mali y España se enfrentan en Berlín en la fase de grupos del Mundial femenino de baloncesto.
ESP-MALI 34-32 | 2C
Mal regreso a la pista de España tras el tiempo muerto. Ha anotado otra vez N'DIaye para Mali, que además ha robado el balón y ha tenido opción de marcharse al descanso por delante. El triple no ha entrado y es España quien manda en el intermedio, pero solo por dos puntos (34-32)
ESP-MALI 34-30 | 2C
Vuelve a anotar bajo canasta Awa Fam, pero Djeneba N'diaye clava un triple desde la esquina para mantener a Mali en el partido. Tiempo muerto de Miguel Méndez, que posiblemente quiera corregir aspectos defensivos.
ESP-MALI 32-25 | 2C
La primera canasta de Awa Fam y otra de Iyana Martín ponen a España con su máxima diferencia (32-25). Las de Miguel Méndez dejan atrás su dubitativa entrada en el partido, seguramente por el escaso tiempo de descanso y la arrolladora victoria de la que venían.
ESP-MALI 28-25 | 2C
Robo y canasta al contragolpe de Alicia Flores para devolverle a Espña el +3
ESP-MALI 26-25 | 2C
Pone Gustafson tres arriba a España, pero Mali se acerca otra vez a la mínima diferencia con una difícil canasta contra tabla.
ESP-MALI 24-23 | 2C
Se ajustan las defensas y baja la anotación. Cinco ataques consecutivos sin anotar por parte de ninguno de los dos equipos hasta que Iyana Martín corta la sequía.
ESP-MALI 22-23 | 2C
El parcial de salida de España ha sido de 5-0, pero ha replicado Mali con cuatro consecutivos para volver a mandar en el luminoso. Dominan el rebote las africanas.
ESP-MALI 20-19 | 2C
Doce minutos de partido y España sigue sin anotar su primer triple, que tan bien le funcionó en el estreno de ayer ante Alemania.
Paula Ginzo le da la vuelta al marcador con una canasta en penetración.
ESP-MALI 17-19 | 2C
Da continuidad Miguel Méndez en el arranque del segundo cuarto a la segunda unidad, la que ha igualado el partido tras el arranque dormido que tuvo el quinteto inicial. Ortiz, Buenavida, Pueyo, Ginzo y Gustafson en pista.
ESP-MALI 17-19 | FINAL 1C
La última canasta del cuarto ha sido de Mali, que pese a no anotar en su último ataque se va al primer descanso entre cuartos dos puntos arriba (17-19)
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