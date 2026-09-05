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Mali - España, en directo hoy: Mundial de baloncesto femenino, en vivo

El combinado de Miguel Méndez disputa su segundo encuentro en el Campeonato del Mundo midiéndose a la selección africana

Mali y España se enfrentan en el Mundial

Mali y España se enfrentan en el Mundial / Twitter: @BaloncestoESP

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Miquel Roca

Barcelona

Mali y España se enfrentan en Berlín en la fase de grupos del Mundial femenino de baloncesto.

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