Malestar y preocupación en Grecia por Giannis Antetokounmpo

El camino de Grecia hacia el Eurobasket está contando con más adversidades de las previstas. La gira de preparación, con partidos amistosos, está siendo algo irregular, y por el momento, el combinado de Vassilis Spanoulis atesora una única victoria ante Bélgica (74-60), y dos tropiezos ante Serbia (66-76), y el último este pasado domingo, sonado, ante Israel, por 58-75.

Tres partidos en los que el seleccionador griego no ha podido contar con su gran estrella, un Giannis Antetokounmpo cuya voluntad es disputar un torneo que arranca el próximo 27 de agosto, y en el que Grecia se medirá en la fase inicial a Chipre, Italia, Georgia, Bosnia y España.

Giannis solo entrena

El jugador de los Milwaukee Bucks se encuentra en la concentración helena, y es uno más del grupo. Por el momento, Giannis únicamente está completando los entrenamientos, en una situación que viene penalizando al equipo tal y como se puede observar en las dos derrotas cosechadas.

Giannis Antetokoumpo, en un partido con la selección griega / EFE

Sin embargo, si Giannis está con el grupo, ¿por qué no juega con Grecia? Es la gran pregunta que todo el país se está cuestionando, y que desde el medio 'SDNA' han tratado de dar respuesta. El propio portal habla de que la Federación está llevando este asunto con excesivo secretismo, algo que está causando mucho descontento en los seguidores de la selección.

El motivo por el que 'Anteto' no juega con Grecia

Según apunta dicho medio, todo tiene que ver con el seguro médico que cubre económicamente a las franquicias en caso de que el jugador caiga lesionado disputando partidos con sus selecciones. La información apunta a que falta un pago para que la situación quede resuelta, algo que posibilitaría que Spanoulis pudiera contar con él el próximo 14 de agosto, fecha en la que se medirán a Montenegro.

Rumores de traspaso

Pero la situación, más allá de la cobertura médica, también se está viendo afectada, y puede quedar alterada, en caso de que Antetokounmpo sea traspasado por los Bucks. Uno de los grandes rumores del verano, y que a día de hoy todavía no se puede descartar.

'SDNA' apunta a que la negociación de ese seguro empezaría de cero en caso de que Giannis acabase en otra franquicia, a la que se tendría que convencer para que diera luz verde a que el jugador dispute el próximo Europeo.

En Grecia, todas las partes están con muchas ganas de que se resuelva la situación para ver si finalmente 'Anteto' jugará con Grecia el próximo Eurobasket. Pero lo cierto es que, a dos semanas de que arranque el torneo, su participación sigue siendo una incógnita.