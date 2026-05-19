La maldición de Joan Plaza: 'zar' fallido, una dimisión y cuatro destituciones

No corren buenos vientos para Joan Plaza, el reputado técnico catalán de 62 años que acaba de ser destituido por el Casademont Zaragoza exactamente tres meses después de sustituir a Jesús Ramírez el pasado 18 de febrero. Las tres derrotas consecutivas y el fantasma del descenso han podido más que su trabajo, que le permitió sumar tres victorias en sus primeros siete partidos tras 'heredar' seis derrotas consecutivas.

La realidad es que el conjunto zaragozano se encuentra en una situación muy complicada a falta de tres jornadas, ya que cuenta con tan solo nueve triunfos (los mismos que tienen en descenso al MoraBanc Andorra) y su calendario es realmente duro en las tres jornadas que restan: recibe el próximo domingo al UCAM Murcia, el martes que viene al Valencia Basket y acabará en la pista de un Breogán que aún sueña con el play-off.

No está teniendo suerte el técnico barcelonés desde que hizo historia durante cinco años en Unicaja (2013-18), convirtiéndose en el entrenador con más partidos en el banquillo (325) y llevando a los malagueños a una heroica Eurocopa tras remontar más de 20 puntos en la final al Valencia Basket. Esa derrota, por cierto, fue la causante del final de la primera etapa de Pedro Martínez en el banquillo 'taronja'.

Joan Plaza, uno de los mejores entrenadores de la historia de Unicaja / EFE

Apenas cinco meses después, le llegó un caramelo envenenado en forma de oferta. Cinco años después de absorber al Triumph Lyubertsy, el Zenit San Petersburgo trataba de derrocar al CSKA Moscú en las competiciones domésticas, pese a que todavía no contaba ni por asomo con la estructura del ocho veces campeón de la Euroliga.

Joan Plaza sustituyó en noviembre de 2018 al exbase internacional ruso Vassli Karasev y acabó cuarto con una valoración muy positiva. Sin embargo, a última hora el club recibió una invitación para disputar la Euroliga 2019-20 cuando no lo tenía planificado, por lo que las cosas lógicamente no fueron bien y al catalán le rescindieron el contrato en febrero de 2020. Lo sustituyó Xavi Pascual, quien ya tuvo músculo económico la siguiente campaña.

Ese año y medio en la antigua capital de los zares dio paso a una mala racha, en la que ha conseguido levantar a los clubs de situaciones delicadas y al final acabó destituido. Plaza llegó el 30 de noviembre de 2020 al caótico y ya desaparecido Real Betis en sustitución de Curro Segura y salvó al equipo, pero el 22 de noviembre de 2021 se marchó un poco harto del desgobierno de la entidad. Y con dos victorias en 11 partidos, todo sea dicho.

Joan Plaza, en un tiempo muerto con el Casademont Zaragoza / EFE

El barcelonés volvió a salir de España para hacerse cargo del AEK de Atenas en la temporada 2023-24 y fue destituido en febrero de 2024 por la marcha del equipo. Tardó en volver a los banquillos, hasta que un año después relevó a Natxo Lezkano en el Andorra. Salvó al equipo y fue destituido en enero. Su etapa en Zaragoza ha durado tres meses, desde el 17 de febrero hasta 17 de mayo.

Joan Plaza está sufriendo la crueldad del baloncesto. La mayoría de sus últimos proyectos eran una quimera. De hecho, el Betis ya es historia y el Andorra se está jugando con el Zaragoza la segunda plaza de descenso. En todos ellos obtuvo resultados en sus primeros meses. Incluso en Zaragoza, al que cogió tras seis derrotas y con el que ganó tres de sus primeros siete partidos.