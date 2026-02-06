El mal trago del exblaugrana Hayes-Davis en la NBA: ¿vuelta a casa?

Nigel Hayes-Davis fue el nombre más seguido desde Europa en el último día de mercado de la NBA. La posibilidad de que se quedara sin equipo mantenía en alerta a muchos clubes de la Euroliga, muy interesados en las prestaciones del jugador norteamericano, que fue MVP de la última Final Four. Los deseos se han hecho realidad: Hayes-Davis está disponible y podría regresar al Viejo Continente.

En un traspaso que involucraba hasta tres franquicias de la NBA, Hayes-Davis fue enviado de Phoenix a Milwaukee. Sin embargo, en otro giro más de los acontecimientos, los Bucks optaron por cortar de inmediato su incorporación y ahora el jugador es agente libre. Ante esta situación, hay cuatro equipos de la Euroliga bien posicionados para hacerse con el alero de Ohio.

El rendimiento de Hayes-Davis en la NBA, donde ya había estado una década atrás, ha sido muy pobre. Sin apenas saltar a pista y sin anotar un solo punto en la mayoría de las actuaciones. El cambio de Europa a Estados Unidos no le había sentado bien, pero siempre existe la oportunidad de regresar a casa. De volver a la competición donde hizo historia en las últimas temporadas.

Nigel Hayes-Davis fue proclamado el MVP de la Final Four / EFE

Y es que el 29 de marzo de 2024, Hayes-Davis batió el récord de anotación en un partido de Euroliga. Fue con su último equipo en Europa, el Fenerbahçe, en el duelo en casa contra el ALBA Berlín, en el que anotó un total de 50 puntos. De esta forma, superó el registro de Shane Larkin, otro jugador histórico de la competición, que había alcanzado los 49 puntos en 2019.

Hayes-Davis es un viejo conocido en Barcelona, donde estuvo en la temporada 2021/2022, aunque no tuvo el mismo rendimiento que con el Fenerbahçe. Entre los máximos aspirantes a hacerse con los servicios del jugador, no figura un Barça que no va sobrado a nivel económico. Sí aparece el conjunto de Jasikevicius, aunque no como el principal candidato.

Nigel Hayes-Davis, en su etapa en el Barça / Javi Ferrándiz

El Hapoel Tel Aviv está dispuesto a pagar lo que haga falta para hacerse con el alero estadounidense. Los israelíes está interesados en incorporar a una estrella en este mercado y también habían hecho intentos de hacerse con Guerschon Yabusele, aunque el francés finalmente se queda en la NBA. Ahora el objetivo es Nigel Hayes-Davis, un jugador que estuvo cerca de fichar en verano.

Hapoel Tel Aviv, el mejor posicionado

En los últimos partidos, el Hapoel ha sufrido un bajón en Euroliga que quieren compensar con el fichaje de un jugador 'top'. Dinero tienen y es por eso que están en la 'pole' para hacerse con Nigel. Además, el norteamericano está representado por la agencia Network Sports, que tiene fuertes vínculos con el club israelí y el propio entrenador, Dimitris Itoudis.

El único equipo que podría hacer sombra al Hapoel es Panathinaikos. Su propietario, Dimitris Giannakopoulos, esta obsesionado con hacerse con otra estrella, además en un momento delicado del equipo griego. Todo dependerá del dinero y del proyecto deportivo que se ofrezca en ambos lados. Lo que parece seguro es que Hayes-Davis regresará a Europa y su destino no será Barcelona.