El mal recuerdo de Laprovittola que quiere borrar ante el Bàsquet Girona

A la plantilla del Barça, la visita del Bàsquet Girona, este domingo en el Palau (19.00) les trae a la memoria el encuentro disputado en Fontajau, quizá el peor de la temporada del conjunto azulgrana y que acabó con derrota ante el equipo de Moncho Fernández, y pocas horas después, significaba la destitución de Joan Peñarroya.

Ahora tienen la oportunidad de resarcirse con su presencia en el Palau, y con deseo de pasar página a aquél infausto encuentro donde el equipo tocó prácticamente fondo con el anterior entrenador.

“No tenemos un buen recuerdo de ese partido”, reconocía Nico Laprovittola en declaraciones al club. “Cada fin de semana hemos de presentarnos y demostrar que somos el Barça”, dijo el argentino, consciente que la imagen del equipo quedó muy tocada.

Otro partido complicado

Pero ahora la situación es muy diferente. Con Pacual al mando, y tras dejar atrás las cuatro derrotas consecutivas tras el triunfo en Vitoria en Euroliga, el equipo debe centrarse de nuevo en Liga Endesa antre el equipo gerundense.

El triunfo en Vitoria ha revitalizado al equipo, aunque no pueden confiarse de un Bàquet Girona que llega en buena dinámica / FCB

“Siempre es difícil jugar por la jornada doble de Euroliga condiciona el fin de semana, pero los que estemos debemos llevarlo de la mejor manera posible y ganar, por supuesto”, dijo el de Morón, que reconoce les espera un rival muy motivado tras sus últimos resultados.

“Será otro partido duro, con mucho ritmo. Ellos vendrán muy motivados, pero hemos de estar muy preparados para jugar y ganar”, dijo Lapro. “Será importante controlar la velocidad del partido porque ellos se crecen mucho con su ritm alto”, advirtió el base azulgrana.