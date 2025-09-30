Magnífico estreno de los Premios +Bàsquet en Vilafranca del Penedès

La Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) y La Xarxa organizaron con éxito, este pasado lunes 29 de septiembre a las 20 h de la tarde, la primera edición de los Premios +Bàsquet, una iniciativa con la que distinguir a los y las mejores deportistas de la temporada 2024-25, reconocer la trayectoria de algunas leyendas del baloncesto catalán y dar visibilidad a las historias más destacadas que han aparecido en el programa +Bàsquet.

El Teatro Casal de Vilafranca del Penedès, como Ciutat del Bàsquet Català 2025, fue el magnífico escenario, convertido en una espectacular pista de 3x3, para la celebración de un acto retransmitido en directo por la plataforma La Xarxa+ a las 20 h y por televisiones locales (en diferido a las 22:30 h), y que se puede volver a ver por la web.

El Teatre Casal de Vilafranca acogió la primera entrega de los premios +Bàsquet / FCBQ

Los Premios +Bàsquet contaron con una buena asistencia de 250 espectadores, en un encuentro al que acudieron Ferran Aril, presidente de la FCBQ, Núria de José, consejera delegada de La Xarxa, y César Thovar, representante territorial del Deporte en Barcelona de la Generalitat de Catalunya, entre otras autoridades presentes.

Aina Ayuso (Hozono Global Jairis) fue galardonada como la mejor jugadora catalana, y Guim Expósito (Barcelona 3x3), como el mejor jugador catalán. Además, Bernat Canut (Hozono Global Jairis) y Gerard Encuentra (Hiopos Lleida) fueron reconocidos como los mejores entrenadores de equipos femenino y masculino, respectivamente.

Los Premios +Bàsquet, que fueron presentados por Montse López, Àlex Gozalbo y Xavi Ballesteros, las tres caras visibles del programa, también sirvieron para poner en valor la trayectoria de Anna Cruz, Pau Ribas y Sílvia Domínguez, tres leyendas que al final de la pasada temporada anunciaron su retirada.

El acto, que incluyó actuaciones de primer nivel de Basket Beat y contó con la colaboración de deportistas de la Sección Deportiva Casal Vilafranca y del Club Deportivo Xamba, recordó algunas de las historias más inspiradoras que han aparecido en el programa, como la de Laura Rafegas (presidenta de Lluïsos de Gràcia), Cristina Miquel (árbitra y tutora arbitral), el CB Salt (un ejemplo de integración) o Martina Claramunt (jugadora que ha superado un cáncer).

Los Premios +Bàsquet concluyeron con el agradecimiento a dos ciudades que han tenido un papel clave en el impulso del baloncesto catalán durante el último año: Llinars del Vallès (Capitalidad del Baloncesto Femenino 2025) y Vilafranca del Penedès (Ciudad del Baloncesto Catalán 2025).