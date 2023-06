Magali Mendy: “Muchas jugadoras están preocupadas a la hora de comunicar a los clubes que están embarazadas”

La escolta francesa del Spar Girona dio a luz el pasado 19 de febrero a su hijo Ethan "Todavía no sé cuando podré volver a jugar... quizás en septiembre, quizás en noviembre... todavía no lo sé", explica

El 19 de febrero nacía en el hospital Josep Trueta de Girona, Ethan, el hijo de la escolta francesa del Spar Girona.

La jugadora, de 33 años, ya ha empezado la rehabilitación para volver a las pistas, a pesar de que no se marca fecha de retorno.

En esta entrevista repasa cómo ha vivido todo el proceso y destaca el apoyo que le ha dado el club.

Pregunta: Cómo se encuentra, ahora que ya hace cuatro meses que es madre?

Respuesta: Estoy bien! Al principio me notaba cansada, pero ahora estoy bien. Estoy contenta con este bebé.

P: Ser madre es como se imaginaba?

R: Es una cosa nueva para mí! No tenía ni idea de lo que significaba ser madre, pero es una sensación muy buena. Es muy especial amar a alguien de una forma tan profunda como esta, como ama una madre a su hijo.

Cómo se encuentra físicamente, ha empezado a prepararse para volver a jugar la temporada que viene con el Spar Girona?

De momento todavía no puedo hacer muchas cosas. Solo bicicleta y algo de gimnasio, un poco de pesas... no puedo saltar todavía. Estoy empezando un proceso de rehabilitación para estar a punto, antes de empezar a correr tengo que pasar por eso. Me he empezado a preparar. Ahora todavía no sé cuando podré volver a jugar, cuando estaré preparada. Quizás en septiembre, quizás en noviembre... todavía no lo sé. Es un proceso. Cuando esté lista, volveré a jugar.

Para una deportista profesional es más fácil o más difícil ser madre?

No sé si puedo decir si es más fácil o no. Lo que puedo decir es que es una cosa nueva, que tengo que aprender a hacer, a ser madre y también a volver a competir al máximo nivel como deportista profesional. Creo que el proceso será largo pero no es imposible.

La baja por maternidad está bien regulada en el caso de las deportistas de élite?

Para mí, hay diferencia entre España y Francia. Cuando tienes un hijo en Francia la Federación y la Seguridad Social ya saben cómo será el proceso y es fácil para la jugadora no tenerse que preocupar. Pero he oído que aquí es un poco diferente. Pienso que las cosas tienen que cambiar porque primero somos mujeres y quizás durante nuestra carrera deportiva queremos ser madres. Es importante tener el apoyo de la Federación y de los clubes.

Lo son, los clubes y las federaciones, de sensibles con la maternidad?

Pienso que muchas jugadoras están preocupadas a la hora de comunicar a los clubes que están embarazadas, porque entonces el club les tiene que buscar una sustituta. Pero es lo mismo que si una jugadora se lesiona. Por qué en caso de maternidad debe ser diferente i se tiene este miedo?. Más allá de esto, pero, pienso que sí que los clubes son sensibles con esta situación.

Comunicó al club y a sus compañeras el embarazo el agosto pasado. Cómo vivió aquellos días?

Cómo le decía antes, todas estamos asustadas cuando comunicamos al club que estamos embarazadas. Aunque sea una cosa buena para nosotras, como mujeres, porque tendremos un hijo, quizás esto no lo es para ellos. Yo he sido afortunada y he tenido el apoyo del Spar Girona en todo momento. Cuando lo dije al club se lo cogieron bien y han estado a mi lado todos estos meses, durante el embarazo y cuando nació Ethan.

Por qué tienen miedo de comunicar un embarazo?

Por aquello que le decía antes, porque tendrán que buscar otra jugadora y no todos los clubes lo aceptan. Esta situación, el derecho de estar embarazada, tendría que ser normal porque somos mujeres y durante nuestra carrera deportiva muchas queremos ser madres.

Usted tenía contrato con el Spar Girona por dos años más. Sufría por su situación, se llegó a plantear la retirada del baloncesto para ser madre?

Nunca he pensado que dejaría de jugar después de tener mi hijo. Ahora tengo 33 años y todavía me queda carrera por delante. Me lo tomo como un reto: quiero volver a jugar después de todo este proceso, después del embarazo y de ser madre. No estuve nunca asustada que otra jugadora me pudiera tomar mi lugar en el Spar Girona, porque aunque por el que fuera no hubiera continuado a Girona, habría encontrado otro equipo.

Entiendo que le gustaría que Ethan, su hijo, la viera jugar en la élite.

Sí, y tanto! Aunque sea muy pequeño, me gustaría que esto formara parte de sus recuerdos.

Se puede ser madre y deportista de élite?

Sí que es posible. No soy la única, no soy la primera deportista de élite que es madre. Me gustaría que también hubiera más jugadoras que pasaran por la maternidad porque esto tiene que cambiar. Espero que pronto haya más jugadoras de baloncesto que sean madres.

En el vestuario del Spar Girona hasta ahora la única madre era Labuckiene. Ha hablado con ella?

Durante la temporada hablé un poco, de la maternidad. Ahora hace tiempo que no.

Cuando usted tenga que viajar por los partidos del Spar Girona se podrá llevar a su bebé? Cómo plantearan este aspecto?

No lo sé. Quizás durante la pretemporada probaré de llevármelo conmigo, porque los desplazamientos seran cerca de Girona, pero durante la temporada, no. Tendremos que viajar a otros países, madrugar mucho... y esto sería demasiado para el niño. Mi hijo no necesita esto, ahora.

Ethan es un gerundense más. Por qué decidió tenerlo a Girona?

Por qué estoy enamorada de esta ciudad y de este país. He estado aquí durante toda la temporada, el club me apoyó, y aquí en Girona tenía todo el que necesitaba.

Con quién habló, quién la ayudó, durante todos estos meses de embarazo?

Durante toda la temporada tuve el apoyo del personal médico del club, de Laia (Palau), la directora deportiva, y de toda la gente de la oficina y del club. Fue fácil para mí todo el proceso de embarazo, y ahora estos primeros meses de maternidad. Las compañeras de equipo también estuvieron siempre acompañándome, a pesar de que no las veía mucho durante el embarazo.

Qué objetivos se marca cuando vuelva a jugar?

Para mí la clave será volver a estar al mismo nivel que antes del embarazo. Si puedo estar mejor, perfecto. Esto sería mi primer objetivo.

Piensa en la selección?

(Ríe). Nunca les diría que no! Estoy esperando la llamada que me digan que cuentan conmigo.

La temporada fue muy complicada por las lesiones y unos resultados que no fueron los esperados. Cómo lo vivía?

Esta temporada ha sido muy dura, por el equipo, el club y la afición. No conseguimos los resultados que esperábamos. Al inicio del cursos ganamos la Supercopa, era una buena cosa, pero después hemos perdido otras muchas competiciones. Yo deseaba con todas mis fuerzas que quizás a final de temporada podía volver para ayudar el equipo, solo pensaba en esto, a pesar de que sabía que era imposible porque tenía que pasar un proceso de recuperación. Estoy triste por la temporada también porque hemos tenido muchas lesiones.

Qué ha echado de menos del baloncesto?

He echado de menos el juego, pisar la pista, luchar cada partido, estar ante la afición, sentir el cariño de la gente de Girona. He echado de menos la competición y los fans.

Se imagina su primer partido en Fontajau, cuando vuelva?

Pienso a menudo en ello. No sé cómo será el día del retorno, pero seguro que será muy emotivo. Tendremos un buen equipo y yo trabajaré llevar para poder volver y hacer muchos triples en Fontajau.