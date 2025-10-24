El madridista Bruno Fernando, muy cerca del Partizán de Zeljko Obradovic

Bruno Fernando parece estar viviendo sus últimos días como jugador del Real Madrid. El pívot no está respondiendo a las expectativas que se marcaron en el momento de abordar su fichaje. En el club blanco se echa de menos tener un sustituto de garantías para Edy Tavares, que desde la marcha de Vincent Poirier en verano de 2024, no ha podido encontrar un complemento que ofrezca las mismas prestaciones que el galo.

La llegada de Scariolo, definitiva

Fernando llegó al club blanco el pasado mes de enero, firmando un contrato hasta junio de 2026. En aquel momento, el técnico era Chus Mateo, que intentó brindarle su confianza al interior, consciente de que aterrizar con la temporada en marcha supone una gran dificultad en términos de adaptación, y más para un jugador sin experiencia previa en la Euroliga.

Sin embargo, desde que Sergio Scariolo tomó las riendas del Real Madrid, la situación ha ido de mal en peor. Incluso Usman Garuba o Izan Almansa, jugadores con menos peso en la rotación del equipo blanco, han adelantado en importancia y protagonismo a un Fernando que parece abocado a buscar un nuevo destino.

Sus promedios en lo que va de temporada son muy decepcionantes: 4,4 puntos y 5,2 de valoración en Euroliga y 4 puntos y 4,7 de valoración en ACB.

Partizán, el mejor colocado para fichar a Fernando

La gran suerte que tiene el Real Madrid para desencallar la salida de Fernando, con contrato en vigor, es que hay varios equipos en la Euroliga que tienen la necesidad reforzar la posición de pívot. Uno de ellos es el Partizán de Zeljko Obradovic, que según el medio serbio 'Mozzart Sport', ha irrumpido con fuerza para hacerse con los servicios del angoleño.

El conjunto serbio lleva en el mercado buscando un '5' desde verano, pero no ha encontrado una opción que le convenza. Actualmente, el único pívot puro con el que cuenta Obradovic es Tyrique Jones, y necesita encontrar un complemento de ciertas garantías para afrontar una competición tan exigente como es la Euroliga.