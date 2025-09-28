Madrid y Valencia se vuelven a cruzar en una final

El Real Madrid y el Valencia Basket se enfrentarán en la final de la Supercopa Endesa, después de que ambos vencieran en sus respectivas semifinales. El conjunto de Pedro Martínez eliminó al vigente campeón y anfitrión de la competición, el Unicaja, con un gran Omari Moore, mientras que Scariolo debutó como entrenador blanco en un partido oficial con una solvente victoria contra La Laguna Tenerife.

El primer finalista fue el equipo 'taronja', que tenía un duro reto por delante en semifinales: ganar a Unicaja en el Martín Carpena. Los locales empezaron mejor, aprovechando que jugaban en su pabellón y junto a su público, pero poco a poco el Valencia fue acercándose en el marcador y impuso su dominio a partir del tercer cuarto.

La gran actuación del partido fue la de Omari Moore, uno de los nuevos fichajes de los de Pedro Martínez, que cerró el partido con 20 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias. También se lució uno de los nombres del Eurobasket en la selección española, Sergio de Larrea, que acabó con 15 puntos y sigue brillando en grandes escenarios.

Por el otro lado, el Real Madrid de Scariolo sufrió para vencer a La Laguna Tenerife, que se fue diez arriba al descanso. En la segunda parte, Feliz y Tavares cargaron con el equipo para darle la vuelta al marcador y situar a los blancos en la gran final. Es bien sabido que la Supercopa es territorio madridista, con seis de las últimas siete en sus vitrinas.

Deck y Feliz lideraron la anotación por parte de los Scariolo. El dominicano fue decisivo en el segundo tiempo con sus entradas al aro y forzando una antideportiva a Shermadini y una falta en ataque a Marcelinho Huertas. En esta última acción, los blancos se pusieron por delante con un triple de Abalde, después de ir a remolque durante los anteriores dos cuartos.

Viejos conocidos en la final

Shermadini y Huertas fueron los pilares de La Laguna Tenerife. Sobre todo el georgiano, que fue el máximo anotador del partido y fue un dolor de muelas para la defensa madridista durante el partido.

Valencia y Madrid ya son viejos conocidos. Solo en la temporada pasada, tuvieron que enfrentarse en la cancha hasta cinco veces: dos en la fase regular y tres en las Finales de la Liga Endesa. Excepto en el primer partido, que los blancos cayeron en La Fonteta por un punto, en todos los otros partidos salió victorioso el equipo de Chus Mateo por aquel entonces.