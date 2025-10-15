El Madrid, a seguir con el invicto en casa ante Partizán

El Real Madrid se enfrenta este miércoles al Partizán de Belgrado en el cuarto partido de los blancos en Euroliga. Los de Scariolo vienen de un mal partido ante Baskonia, donde se dejaron remontar una ventaja de 20 puntos a favor en un desastroso segundo tiempo. Aun así, en el Movistar Arena todavía no han perdido esta temporada.

Un partido entre Real Madrid y Partizán siempre tiene morbo. Aunque ya no queden jugadores que vivieron aquel episodio, no se debe olvidar la batalla campal que se vivió en Madrid en el año 2023. Difícil olvidar aquella llave de judo de Guerschon Yabusele, después de que Sergio Llull cometiera una falta antideportiva sobre Kevin Punter, actual jugador del Barça.

Partizán aterriza en la capital española en un buen estado de forma. Tan solo han perdido un partido en lo que llevamos de curso, en la pista de Dubái, aunque esa ha sido la única visita europea de los serbios. Un equipo que cuenta con muchos nombres nuevos en sus filas, que si encajan pueden convertirse en una gran amenaza para cualquier club europeo.

Jabari Parker, uno de los nuevos nombres de Partizán / Twitter: @PartizanBC

Algunos de estos nuevos jugadores son Chris Jones, procedente del Valencia Basket, el exazulgrana Jabari Parker, o una de las grandes sensaciones del Eurobasket: Miikka Muurinen. El finlandés fue el jugador más joven del Eurobasket, que ya lo colocan como candidato al Top-10 del Draft en el año 2026. De momento, probará este año en el Viejo Continente.

Aunque sea un Partizán muy renovado, el Madrid tiene muy dominado a su rival en los últimos tiempos. Desde abril de 2023, los serbios no saben lo que es ganar al conjunto español. Ocho partidos consecutivos que han acabado de la misma forma; con victoria blanca. Sin embargo, varios encuentros se han decidido por la mínima.

Theo Maledon podría tener algún minuto / X

"La preparación siempre es muy corta y con necesidad de resumir mucho. Esta semana nos toca jugar contra dos equipos que tienen ambos un día más para descansar y prepararse respecto al partido anterior y tenemos que ser capaces de responder bien a nivel físico y bien a nivel mental contra un equipo que seguramente estará muy bien preparado", dijo Scariolo en la previa.

La plantilla casi al completo

"Cuando estás metido en una semana dices, ‘ostras, los dos rivales tienen un día más, encima nosotros viajamos’. Pero igual dentro de la temporada regular de 38 partidos la compensación se produce. Es una cuestión más para el ordenador incluso que para la Euroliga", añadió.

Los blancos podrán contar con Usman Garuba y Gabriele Procida, ya recuperados de sus lesiones, y todavía están en duda Alberto Abalde y Theo Maledon. La intención de Scariolo con el francés es que tenga "algún minutito" en el partido de este miércoles, además de asegurar que "está dando pasos". Todo listo para otro duro encuentro de Euroliga en una semana frenética.