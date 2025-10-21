El Madrid de Scariolo, a estrenarse a domicilio

El Real Madrid todavía no ha ganado lejos de casa esta temporada. Los de Sergio Scariolo abrirán este miércoles (20:05 h) la sexta jornada de la Euroliga visitando la cancha del Maccabi, que todavía juega sus partidos en el Aleksandar Nikolic Hall de Belgrado. Sin embargo, tras la aprobación de este martes, la Euroliga publicó un comunicado anunciando que a partir del 1 de diciembre, los equipos israelíes (Maccabi y Hapoel Tel Aviv) volverán a su país para disputar los partidos como local.

El Madrid sigue en blanco como visitante

Con un balance de 3-2 en Euroliga y de 2-1 en ACB, los blancos cuentan por victorias todos sus partidos como local, pero también como derrotas todos los que juegan a domicilio. Por ello el reto contra el Maccabi es grande, porque más allá del triunfo, el Madrid necesita un chute de autoestima ante el duro calendario que se le avecina.

Scariolo tendrá tres bajas

Para su visita a Belgrado, el técnico italiano no podrá contar con hasta tres jugadores: Andrés Feliz, Bruno Fernando y el capitán, Sergio Llull. En el caso del pívot angoleño, el Madrid está descontento con su rendimiento y examina el mercado en busca de alguna posible incorporación en el '5'. Tavares deberá multiplicarse en la zona.

Por otro lado, las bajas de Llull y Feliz obligarán a dar un paso adelante al resto de jugadores exteriores. Hombres como Facundo Campazzo o el recién llegado Théo Maledon asumirán la generación del vigente campeón de liga.

Imagen del Madrid-Maccabi de la pasada temporada. / EFE

El Maccabi, un rival capaz de lo mejor y de lo peor

El conjunto de Oded Kattash ha mostrado caras radicalmente opuestas en lo que va de Euroliga. Capaces de vencer a un Hapoel que llegaba invicto al derbi, pero también de ser totalmente anticompetitivo ante el Barça o incluso de tirar por la borda una ventaja amplia en los últimos minutos ante el Olympiacos. 1 victoria y 4 derrotas es el balance que atesora en la clasificación.

Nombres como Lonnie Walker IV o Jeffrey Dowtin Jr forman el atractivo juego exterior del Maccabi. La pintura la lidera el francés Jaylen Hoard, objeto de deseo de muchos equipos este último verano, pero que finalmente optó por quedarse en el club israelí.

No será un partido fácil, y el precedente de la temporada pasada lo demuestra. El Real Madrid cayó en su última visita al Maccabi (79-78). Además, el partido de vuelta, en el Movistar Arena, también se resolvió en los últimos segundos tras un emocionante 116-113, el pasado mes de enero.