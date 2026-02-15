El Madrid salva la papeleta en Málaga antes de la Copa

El Real Madrid culminó una gran remontada en el Martín Carpena de Málaga y venció a Unicaja (92-96) en partido previo al duelo de Copa del Rey. Los de Scariolo se fueron al descanso perdiendo de 17 puntos, pero gracias a la actuación de Mario Hezonja (26 puntos), seguido de Theo Maledon y Trey Lyles, pudieron sacar un triunfo de mérito a domicilio.

Unicaja - Real Madrid (baloncesto, Liga Endesa), 15/02/2026 LIGA ENDESA UNI 92 96 RMA Alineaciones UNICAJA, 92 (25+31+25+11): Kendrick Perry (9), Chris Duarte (11), James Webb (10), Jonathan Barreiro (2), Aleksander Balcerowski (9) -cinco inicial-, Emir Sulejmanovic (18), Justin Cobbs (13), Nihad Djedovic (8), Tyler Kalinoski (8), Augustine Rubit (4) REAL MADRID, 96 (20+19+34+23): Andrés Feliz (6), Sergio Llull (4), Mario Hezonja (26), Chuma Okeke (9), Edy Tavares (9) -cinco inicial-, David Krämer (2), Theo Maledon (10), Trey Lyles (9), Usman Garuba (7), Alberto Abalde (5), Gabriele Procida (5) y Alex Len (4)

El partido empezó muy igualado y el Madrid tuvo las primeras ventajas a favor. Los de Scariolo salieron con la contundencia necesaria en el Martín Carpena, una pista de la que es muy difícil sacar buenos resultados. Sin embargo, a mitad del primer cuarto, los exteriores locales se empezaron a enchufar de lo lindo y los triples eran solo red.

Cuando quedaban pocas posesiones para el final del cuarto, el huracán de Unicaja sopló con fuerza y clavó un parcial de 8-0. Los de Ibon Navarro tenían la muñeca caliente, un serio aviso que se iba a materializar todavía más en un segundo cuarto muy desigualado. La primera canasta podría haber resumido la segunda tanda de diez minutos: un triple de Unicaja.

A través de Sulejmanovic, Kalinoski y Perry, los malagueños fueron alejándose en el marcador. El error no figuraba en el diccionario de los locales y el Madrid no era capaz de seguir el ritmo. Estaban 'grogui' y Scariolo se desesperaba desde el banquillo con una falta en ataque. Y no era para menos. Su rival anotó más de 30 puntos y se fue con una ventaja de 17 al descanso (56-39).

Unicaja fue un rodillo en la primera mitad / Jorge Zapata

En el tercer cuarto llegó la reacción de los de Scariolo. Este partido no solo era importante para Liga Endesa, también suponía llegar con mejores o peores sensaciones para la Copa del Rey. Los blancos depositaron su esperanza en Mario Hezonja, que empezó a meter varios triples consecutivos. Unicaja salió como en los anteriores cuartos, aunque el acierto fue disminuyendo.

Los blancos devolvieron el golpe a los locales y anotaron un total de 34 puntos en los diez minutos después del descanso. Eso sí, los malagueños no perdieron el ritmo y dejaron su parcial en 25. Una canasta de Abalde sobre la bocina metía de lleno al Madrid en el partido, reduciendo la ventaja a tan solo ocho puntos. La remontada era posible.

Un triple de Cobbs, impecable desde la línea (3/3), estrenaba el marcador en el cuarto decisivo. Fue entonces cuando apareció otro gran nombre en el Real Madrid: Trey Lyles. El canadiense lideró los ataques de los blancos, que fueron capaces de darle la vuelta al marcador y colocarse por delante a falta de dos minutos (86-89). A pesar del último arreón local, colocándose 90-89, dos grandes jugadas de Hezonja culminaron una gran remontada. El jueves, los de Ibon Navarro tendrán la oportunidad de vengarse.