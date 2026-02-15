Baloncesto
El Madrid salva la papeleta en Málaga antes de la Copa
Los blancos remontaron una diferencia de 17 puntos en contra al descanso
El Real Madrid culminó una gran remontada en el Martín Carpena de Málaga y venció a Unicaja (92-96) en partido previo al duelo de Copa del Rey. Los de Scariolo se fueron al descanso perdiendo de 17 puntos, pero gracias a la actuación de Mario Hezonja (26 puntos), seguido de Theo Maledon y Trey Lyles, pudieron sacar un triunfo de mérito a domicilio.
LIGA ENDESA
UNI
RMA
|UNICAJA, 92
|(25+31+25+11): Kendrick Perry (9), Chris Duarte (11), James Webb (10), Jonathan Barreiro (2), Aleksander Balcerowski (9) -cinco inicial-, Emir Sulejmanovic (18), Justin Cobbs (13), Nihad Djedovic (8), Tyler Kalinoski (8), Augustine Rubit (4)
|REAL MADRID, 96
|(20+19+34+23): Andrés Feliz (6), Sergio Llull (4), Mario Hezonja (26), Chuma Okeke (9), Edy Tavares (9) -cinco inicial-, David Krämer (2), Theo Maledon (10), Trey Lyles (9), Usman Garuba (7), Alberto Abalde (5), Gabriele Procida (5) y Alex Len (4)
El partido empezó muy igualado y el Madrid tuvo las primeras ventajas a favor. Los de Scariolo salieron con la contundencia necesaria en el Martín Carpena, una pista de la que es muy difícil sacar buenos resultados. Sin embargo, a mitad del primer cuarto, los exteriores locales se empezaron a enchufar de lo lindo y los triples eran solo red.
Cuando quedaban pocas posesiones para el final del cuarto, el huracán de Unicaja sopló con fuerza y clavó un parcial de 8-0. Los de Ibon Navarro tenían la muñeca caliente, un serio aviso que se iba a materializar todavía más en un segundo cuarto muy desigualado. La primera canasta podría haber resumido la segunda tanda de diez minutos: un triple de Unicaja.
A través de Sulejmanovic, Kalinoski y Perry, los malagueños fueron alejándose en el marcador. El error no figuraba en el diccionario de los locales y el Madrid no era capaz de seguir el ritmo. Estaban 'grogui' y Scariolo se desesperaba desde el banquillo con una falta en ataque. Y no era para menos. Su rival anotó más de 30 puntos y se fue con una ventaja de 17 al descanso (56-39).
En el tercer cuarto llegó la reacción de los de Scariolo. Este partido no solo era importante para Liga Endesa, también suponía llegar con mejores o peores sensaciones para la Copa del Rey. Los blancos depositaron su esperanza en Mario Hezonja, que empezó a meter varios triples consecutivos. Unicaja salió como en los anteriores cuartos, aunque el acierto fue disminuyendo.
Los blancos devolvieron el golpe a los locales y anotaron un total de 34 puntos en los diez minutos después del descanso. Eso sí, los malagueños no perdieron el ritmo y dejaron su parcial en 25. Una canasta de Abalde sobre la bocina metía de lleno al Madrid en el partido, reduciendo la ventaja a tan solo ocho puntos. La remontada era posible.
Un triple de Cobbs, impecable desde la línea (3/3), estrenaba el marcador en el cuarto decisivo. Fue entonces cuando apareció otro gran nombre en el Real Madrid: Trey Lyles. El canadiense lideró los ataques de los blancos, que fueron capaces de darle la vuelta al marcador y colocarse por delante a falta de dos minutos (86-89). A pesar del último arreón local, colocándose 90-89, dos grandes jugadas de Hezonja culminaron una gran remontada. El jueves, los de Ibon Navarro tendrán la oportunidad de vengarse.