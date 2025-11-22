Baloncesto
El Madrid saca músculo ofensivo para imponerse en Granada
Los de Sergio Scariolo tuvieron que esforzarse hasta el final para imponerse a domicilio al conjunto andaluz por 100-111
El Real Madrid se apuntó la séptima victoria de la temporada en la Liga Endesa después de superar a un luchador Covirán Granada por 100-111. Sergio Scariolo pudo dar descanso a jugadores importantes como Facundo Campazzo o Gabriel Deck, pero los blancos tuvieron que sudar para imponerse en la pista del colista.
LIGA ENDESA
GRA
RMA
|COVIRÁN GRANADA, 100
|Costa (17), Thomas (17), Valtonen (6), Bozic (15), Hankins (17) -cinco inicial-, Rousselle (3), Kljajic (14), Burjanadze (6), Babatunde (6) y Durán (0).
|REAL MADRID, 111
|(31+25+22+33): Maledon (18), Kramer (5), Hezonja (20), Okeke (14), Tabares (12) -cinco inicial-, Feliz (2), Lyles (9), Abalde (8), Procida (0), Llull (13), Almansa (2) y Garuba (6).
Mario Hezonja acabó con 20 puntos (14 de ellos en el último cuarto), bien acompañado por los 18 de Theo Maledon. En los locales, Lluís Costa y Matt Thomas firmaron 17 cada uno, pero no fueron suficientes para dar la sorpresa.
Costa, inspirado desde el 6,75
No fue un partido cómodo en ningún momento para un Real Madrid que no pudo lograr ventajas significativas en el marcador. El primer acto se cerró con un ajustado 29-31 gracias al talento ofensivo desde el triple de Lluís Costa, autor de tres triples en los diez minutos iniciales.
Los blancos apretaron el acelerador en el segundo cuarto, yendo de menos a más y marchándose a vestuarios ocho puntos por delante en el electrónico (48-56). Granada no se veía lejos del Madrid en el partido, y el tercer cuarto de los andaluces fue muy bueno, apuntándose 31 tantos, ocho de ellos de Luka Bozic.
Los de Ramón Díaz eligieron creer, y entraron al último asalto con un punto de ventaja (79-78). Por su parte, los blancos andaban nerviosos, con dos técnicas para Trey Lyles y Sergio Scariolo, y con la sensación real de que se les podía escapar el encuentro.
Y en el asalto final, a Granada se le acabó la batería, pese a que llegaron a ponerse a un punto tras una acción de Beqa Burjanadze (87-88).
Aparición de Hezonja en el último cuarto
El Real Madrid siguió produciendo en ataque, con un Mario Hezonja que se echó el equipo a la espalda (14 puntos en el cuarto, 20 en total). Un par de pérdidas locales, más el acierto del croata, sellaron el triunfo de los blancos por 100-111.
El Real Madrid se pone 7-1 en la Liga Endesa, y a la espera de lo que ocurra este domingo entre Valencia Basket y Bàsquet Girona (17h CET), Scariolo y sus jugadores duermen líderes de la competición liguera.
