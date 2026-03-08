Baloncesto
El Madrid rinde homenaje a la leyenda blanca, Vicente Paniagua
El conjunto de Sergio Scariolo quiso recordar la figura del ex jugador madridista fallecido este sábado, en la victoria ante el DreamLand Gran Canaria
Vicente Paniagua, una de las grandes leyendas del Real Madrid y del baloncesto europeo, falleció el sábado a los 78 años y el equipo de Sergio Scariolo lo recordó en su camiseta en su visita a Gran Canaria, donde se impuso al conjunto de Jaka Lakovic con una canasta de Andrés Feliz en el último segundo.
Vicente Paniagua defendió la camiseta del Real Madrid durante 11 temporadas, desde 1966 hasta 1977. En ese tiempo ganó 21 títulos: 3 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 10 Ligas y 7 Copas de España. Además, fue internacional con España.
El castellano-manchego, natural de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), dio sus primeros pasos profesionales en su tierra hasta llegar a un Real Madrid donde lo ganó absolutamente todo.
Un gran legado de títulos
Tras recibir una carta del Madrid mientras jugaba para el Balmes, equipo de su localidad natal, Paniagua se marchó a la capital de España y dejó un gran legado. Con 10 ligas, 7 Copas del Rey, 3 Copas de Europay una Intercontinental en 11 campañas (1966-1977), Paniagua fue una pieza fundamental en una de las mejores épocas de la historia del club blanco.
Asimismo, fue internacional con la selección española y llegó a jugar a las órdenes de Antonio Díaz Miguel, paisano suyo y la razón por la que empezó a aficionarse al baloncesto, en ocho ocasiones.
En los últimos años, ha estado vinculado al Real Madrid como comentarista de los partidos del equipo de baloncesto en Realmadrid TV.
- Athletic Club - Barça, en directo: Alineaciones, horario y dónde ver el partido de Liga
- Ferrero y su aviso a Alcaraz: 'Me equivoqué, pero las distracciones cada vez son más golosas
- Mbappé y Ester Expósito, cazados en París: las imágenes que hacen arder al madridismo
- La continuidad de Dro, en peligro
- Los planes del Barça con Gavi
- Athletic - Barça: un once para mantener el equilibrio de las rotaciones
- Flick confirmó el motivo de la sustitución de Marc Bernal
- La rutina de entreno de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno (54 años): 'Hago bicicleta de montaña, pesas y salgo a correr