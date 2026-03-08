El Madrid rinde homenaje a la leyenda blanca, Vicente Paniagua

Vicente Paniagua, una de las grandes leyendas del Real Madrid y del baloncesto europeo, falleció el sábado a los 78 años y el equipo de Sergio Scariolo lo recordó en su camiseta en su visita a Gran Canaria, donde se impuso al conjunto de Jaka Lakovic con una canasta de Andrés Feliz en el último segundo.

Vicente Paniagua defendió la camiseta del Real Madrid durante 11 temporadas, desde 1966 hasta 1977. En ese tiempo ganó 21 títulos: 3 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 10 Ligas y 7 Copas de España. Además, fue internacional con España.

El castellano-manchego, natural de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), dio sus primeros pasos profesionales en su tierra hasta llegar a un Real Madrid donde lo ganó absolutamente todo.

Un gran legado de títulos

Tras recibir una carta del Madrid mientras jugaba para el Balmes, equipo de su localidad natal, Paniagua se marchó a la capital de España y dejó un gran legado. Con 10 ligas, 7 Copas del Rey, 3 Copas de Europay una Intercontinental en 11 campañas (1966-1977), Paniagua fue una pieza fundamental en una de las mejores épocas de la historia del club blanco.

El Madrid lució un crespón negro ante el Gran Canaria en recuerdo de la leyenda blanca, Vicente Paniagua / MAD

Asimismo, fue internacional con la selección española y llegó a jugar a las órdenes de Antonio Díaz Miguel, paisano suyo y la razón por la que empezó a aficionarse al baloncesto, en ocho ocasiones.

Noticias relacionadas

En los últimos años, ha estado vinculado al Real Madrid como comentarista de los partidos del equipo de baloncesto en Realmadrid TV.