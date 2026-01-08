El Madrid resuelve ante el Maccabi desde el triple

El Madrid solventó la visita del Maccabi en un Movistar Arena vacío, con una gran exhibición desde el triple (14 de 29), para imponerse en la segunda mitad por un claro 98-86. Con la buena direcciòn y puntos de Campazzo (15) y Feliz (12) yHezonja (16), el conjunto de Scariolo sacó partido desde la larga distancia para dejar al cuadro macabeo sin opciones tras el descanso.

MAD-MAC Euroliga MAD 98 86 MAC Alineaciones Real Madrid, 98 (21+27+28+22): Campazzo (15), Abalde (7), Hezonja (16), Okeke (3), Tavares (9)- cinco inicial-, Lyles (12), Maledon (7), Deck (11), Garuba (4), Llull (2), Feliz (12), Len (0). Maccabi Tel Aviv, 86 (25+22+18+21): Lundberg (12), Blatt (4), Hoard (10), Santos (7), Rayman (2)- cinco inicial-, Clark (11), Sorkin (4), Brissett (9), DiBartolomeo (14), Leaf (13).

Un Movistar Arena vacío no impidió que Campazzo empezara ‘caliente’ ante el Maccabi. Al base argentino le señalaron muy pronto una falta intencionada sobre Ryman en unos primeros minutos bastante igualados y con poco acierto entre ambos (11-10).

Aunque Mario Hezonja tenía otros planes, con nueve puntos, empezaba a marcar las diferencias (17-12) en un duelo extraño sin espectadores en las gradas, algo que sucedió el martes en el Palau. Un triplazo de Clark les acercaba de nuevo (17-15). Otro triple de DiBartolomeo le daba la vuelta al duelo (17-18) con un Maccabi acertado desde larga distancia, que le daba la máxima al final del primer cuarto tras parcial de 4-13 (21-25).

Scariolo daba la alternativa a Alex Len tras un primer buen cuarto de Tavares. Y el ucraniano intentaba intimidar dentro. Pero los israelíes sacaban provecho desde el triple para seguir dominando (26-33) y atacando al pívot ucraniano que no llegaba en defensa con los bloqueos de los exteriores (30-37).

Con triples, el Madrid reacciona

La defensa del Madrid brillaba por su ausencia, lo que impedía al Madrid acercarse (33-41) con Brisset haciendo daño en ataque (7).

La entrada de Feliz dio alas al Madrid después que el dominicano anotara tres triples consecutivos / R.MADRID

Pero llegaban los triples del Madrid, con tres consecutivos de un inspirado Andrés Feliz, para igualar el marcador a 45. Otro triple, esta vez de Chuma Okeke -7 de 9 en el segundo cuarto para los blancos-, les devolvía el control del partido, para llegar al descanso por delante (48-47) con Hezonja y Feliz, con nueve puntos cada uno, como máximos anotadores.

En la reanudación, Hezonja trataba de activar al Madrid en ataque y defensa, aunque el duelo se mantenía muy parejo (55-53).Campazzo también buscaba darle más ritmo al partido, la única manera de poder romper con un Maccabi que jugaba a su ritmo y le daba sus réditos.

Abalde, en una acción del encuentro ante el Maccabi / R.MADRID

Mejora el Madrid y rompe el duelo

Aunque los tiros del cuadro hebreo ya no entraban con tanta facilidad ante una mejor defensa del Madrid, que lo aprovechaba para abrir hueco con un parcial de 12-0 tras triple de Campazzo y gran asistencia a Hezonja (65-53). Tavares también se sumaba a la fiesta, para alcanzar la máxima de 13 (68-55). Maccabi parecía haber perdido fuelle y el duelo, totalmente controlado por los blancos al final del tercer cuarto (76-65).

Un parcial de 9-0 de salida en el cuarto final acabó con la resistencia del Maccabi (85-65), que ya no tuvo fuerzas para intentar inquietar a los blancos, que sumaban su tercer triunfo consecutivo en la Euroliga (98-86) gracias al acierto desde larga distancia (14 de 29).