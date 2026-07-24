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Baloncesto

El Madrid renueva a Sergio Llull hasta 2027

El capitán del club blanco seguirá una temporada más en la plantilla

Sergio Llull, jugador del Real Madrid

Sergio Llull, jugador del Real Madrid / EFE

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EFE

El escolta y capitán del Real Madrid, Sergio Llull, ha ampliado su contrato hasta el final de la temporada 2026-2027, cuando afrontará su vigésima campaña consecutiva en el conjunto blanco de baloncesto, del que es el jugador con más partidos disputados en la historia.

A punto de cumplir 39 años, Llull (Mahón, Menorca, 1987), que llegó al Real Madrid en 2007 procedente del Bàsquet Manresa, continuará una temporada más al frente del proyecto madridista después de haber sido una pieza clave en una de las etapas más exitosas de la sección de baloncesto, anunció este viernes el club en un comunicado.

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El internacional español acumula 29 títulos con el club blanco: tres Euroligas, una Copa Intercontinental, nueve Ligas ACB, siete Copas del Rey y nueve Supercopas de España. Además, con 1.249 encuentros oficiales, tiene el récord de partidos disputados con la camiseta del Real Madrid.

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