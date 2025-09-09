El Madrid quiere a Jordan Loyd

El nuevo Real Madrid de Sergio Scariolo se está preparando para ir con todo. Con la pretemporada empezada y tras ganar a Alba Berlín (90-65) y Unicaja Málaga (82-89) en sus primeros amistosos, el conjunto blanco quiere completar una plantilla que ya de por sí es muy completa en todas las posiciones con dos jugadores diferenciales. El primero es el NBA Trey Lyles, cuyo nombre avanzó 'Encestando' la semana pasada, y ahora el Madrid quiere completar el juego exterior con Jordan Loyd, tal y como ha contado 'Marca'.

El Madrid quiere volver a reinar todas las competiciones que dispute. Cuando prácticamente todos los equipos ya dan las plantillas por cerradas, en las oficinas de la Ciudad Deportiva de Valdebebas el director deportivo Sergio Rodríguez sigue trabajando para alimentar a una plantilla que actualmente cuenta con 14 efectivos. A priori, ya debería ser una plantilla lo suficientemente larga para afrontar todas las competiciones, pero Scariolo quiere otro interior y un escolta puro. Por dentro, el ala-pívot canadiense Trey Lyles es el hombre elegido. Lyles cuenta con 11 temporadas NBA a sus espaldas, todas ellas rindiendo a buen nivel y las cuatro últimas las ha disputado con Sacramento Kings, donde promedió 6.5 puntos y 4.6 rebotes para 9.2 de valoración en casi 20 minutos por partido. Además, es un jugador con buena mano desde la línea de 6'75 (34% el curso pasado), por lo que es un perfil diferente de los que dispone Scariolo y puede ayudar a abrir el campo.

Loyd, un anotador diferencial

El Real Madrid busca un escolta para una plantilla que no va faltada de calidad, pero sí de un especialista tirador y con capacidad para salir de bloqueos indirectos y lanzar (un perfil Jaycee Carroll). Como se conoce en inglés, un especialista en el "catch and shoot". Jordan Loyd encaja a la perfección con el perfil. Es un jugador más que contrastado en Europa y que se ha mostrado muy regular en todos los equipos por los que ha pasado. En las últimas tres temporadas en AS Mónaco, su actual equipo, ha promediado 12.0 puntos (43,3% T3), 3.0 capturas y 2.6 asistencias para 13.1 de valoración en 21 minutos. Asimismo, acaba de ser eliminado del Eurobasket, donde ha participado con Polonia, promediando 22.4 puntos, 3.3 rebotes y 2.0 asistencias para 18.6 de valoración en poco más de 22 minutos por encuentro. En la derrota en cuartos de final contra Turquía (91-77), terminó con 19 puntos (aunque 1/7 en triples) y 15 de valoración en 34 minutos.

Negociaciones complicadas

Sin embargo, las dificultades estarán en las negociaciones por su fichaje. No por parte del jugador, con el que ya hay acuerdo, sino por su club. Sacarle de Mónaco será complicado y el tira y afloja será duro para intentar llegar a un acuerdo. No es un club fácil. Por más inri, el conjunto monegasco no es el único club con el que tiene que negociar el Madrid. El Valencia Basket es otro actor muy importante en esta ecuación, ya que el club valenciano posee los derechos del jugador en la ACB, que tampoco pondría facilidades. No será una operación sencilla, pero el Madrid quiere cerrar la plantilla con una guinda exquisita.