El Madrid se queda sin Trey Lyles para la próxima temporada: "Ha llegado la hora"

Trey Lyles no seguirá en el Real Madrid. Así lo confirmó a través de sus redes sociales, con un mensaje de agradecimiento a la afición y a la ciudad de Madrid. Una marcha dolorosa para el conjunto blanco, que no ha sido capaz de satisfacer las necesidades económicas del jugador canadiense, que había jugado toda su carrera en la NBA antes de probar suerte en Europa.

"Madrid ha sido genial, pero es la hora. Una gran experiencia aquí. Agradezco el amor de todos los madridistas", aseguró. Todo hace indicar que regresará a Estados Unidos, aunque también ha recibido ofertas de los clubes más poderosos del Viejo Continente. Unas ofertas que el club blanco no puede igualar por presupuesto. Sin embargo, su intención es la de iniciar un segundo capítulo en la NBA.

Trey Lyles, en un partido con el Real Madrid / ACB Photo - Aitor Arrizabalaga

El rendimiento de Lyles en Madrid ha sido bueno, notable. Ha tenido tramos de la temporada más irregulares, pero en la Final Four de la Euroliga demostró todas sus virtudes, sobre todo desde el exterior. Un jugador muy completo en el apartado ofensivo, capaz de generarse espacios por sí mismo. Y en consecuencia, una baja muy dura para la sección blanca.

La situación en el Real Madrid es delicada, tanto a nivel de plantilla como en los despachos. Y es que el otro fichaje NBA que se hizo este año, como es Chuma Okeke, también está en la rampa de salida. El estadounidense podría unirse al actual campeón de Europa, Olympiacos, que sigue de cerca los movimientos del jugador. Los blancos necesitan fichajes y siguen sin moverse.

Chuma Okeke, otro que también podría salir / RMA

La sección de baloncesto está en una etapa de transición, después de que Sergio Rodríguez anunciara su dimisión como director deportivo. "He disfrutado con pasión cada momento, con la visión de construir una sección más fuerte, sostenible y profesional, en un contexto cada día más retador. Me voy con el orgullo del trabajo realizado, grandes aprendizajes y la satisfacción de haber encontrado una profesión que me apasiona", aseguró.

El 'nadaplete' pasa factura

Rudy Fernández es el elegido para sustituir al 'Chacho' en la dirección deportiva, aunque el club todavía no ha hecho oficial su incorporación. Los días pasan y el Real Madrid no tiene a nadie encargado de contactar con posibles fichajes para cubrir las salidas de este verano. A todo esto se le suma el año en blanco a nivel deportivo, algo que no sucedía desde 2011.

El 'nadaplete' empieza a pasar factura en la capital. A pesar de no levantar ningún trofeo, Sergio Scariolo seguirá como entrenador blanco, ya que el presidente Florentino Pérez ha optado por darle una segunda oportunidad, teniendo en cuenta que era una apuesta personal y que despedirlo supondría un gasto económico doloroso para la institución.