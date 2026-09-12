El Madrid, a punto de cerrar el fichaje del ex jugador de los Lakers, Nick Smith Jr.

El Real Madrid está muy cerca de cerrar un acuerdo con el ex jugador de los Lakers, Nick Smith Jr., según informó este sábado el periodista Chema de Lucas. El escolta de 22 años, seleccionado en el puesto 27 del Draft de la NBA de 2023 está listo para dar el salto al baloncesto europeo tras no encontrar una oportunidad de seguir su carrera en la NBA.

Durante su breve paso por la liga norteamericana, Smith Jr. demostró una gran capacidad anotadora inmediata; promedió cifras cercanas a los dos dígitos en su segunda temporada con los Charlotte Hornets antes de trasladar esa chispa anotadora a Los Angeles Lakers.

La temporada pasada compaginó su actividad con los Lakers bajo un contrato dual destacando en la G League con una media de unos 20 puntos por partido y dejando huella en la plantilla principal como un anotador preciso y limpio -sin cometer faltas excesivas- con un promedio de 5,6 puntos en 36 encuentros. En total, ha disputado 147 partidos en la NBA, incluidos seis en los Playoffs de la NBA de 2026.

Tras la decisión de los Lakers de no ejercer su opción a finales de junio, este anotador explosivo se convirtió en agente libre sin restricciones y terminó buscando en Europa el siguiente gran capítulo de su carrera que lo llevará al Madrid.

El joven escolta deberá adecuarse al baloncesto europeo en su primera experiencia / NBA

Deberá adaptarse rápido

El salto al otro lado del Atlántico supone una prueba de fuego inmediata para este joven jugador exterior, ya que la Euroliga exige una inteligencia táctica de élite y regularidad en el tiro exterior. Incorporarse a este gigante español requerirá una rápida adaptación a un estilo de juego más riguroso y orientado al trabajo colectivo, cosa que no ha vivido en su corta carrera profesional.

El ex jugador destacado de Arkansas aportaría una capacidad crucial para generar tiros a una plantilla profunda, aunque siempre necesitada de anotadores y Nick Smih Jr. Parece cumplir con lo que busca el conjunto blanco.