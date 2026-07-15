El Madrid, a punto de cerrar el fichaje de un doble campeón de la NBA

El acompañante de Eddy Tavares en el puesto de ‘cinco’ de cara a la próxima temporada, ya tiene un candidato claro. Todo apunta que el Madrid ha cerrado un acuerdo con el pívot estadounidense, Damian Jones, según desveló en un primer momento el periodista Chema de Lucas y que han recogido otros medios confirmando la noticia.

Se trata de un veterano ‘center’ de 31 años y 2,08 con amplia experiencia en la NBA, y que ganó dos anillos de campeón con los Golden State Warriors en las campañas de 2017 y 2018 en la que el equipo de Stephen Curry fue el gran dominador de la Liga.

Este pívot, nacido en Baton Rouge (Louisiana), ha jugado un total de ocho temporadas en la NBA, disputando un total de 279 encuentros, 75 de ellos como titular con Warriors, Atlanta, Phoenix, LA Lakrs, Sacramento, Utah y Cleveland Cavaliers.

Damian Jones fue doble campeón de la NBA con los Warriors de Curry / WARRIORS

Su mejor año, con los Kings

Su mejor temporada a nivel estadístico fue la 2021-22, en los Kings dónde jugó 56 encuentros, 15 de ellos desde el quinteto inicial. Ese curso sus promedios fueron de 8,1 puntos y 4,4 rebotes, superando o igualando hasta en 16 ocasiones la barrera de los 10 tantos, con tres actuaciones por encima de la veintena. Ese año jugó dos de los mejores choques de su carrera, ambos ante los Rockets. Uno fue de 24 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias y 4 tapones; el otro, de 17+17+2.

Tras su extensa carrera en la NBA, también decidió emprender una nueva aventura en China y Puerto Rico, para vivir la próxima campaña su primera experiencia en Europa y con el Madrid, que confía en que pueda ofrecer bueno minutos de refresco a Tavares, que se está recuperando de su lesión y que ya cuenta con 34 años.

El estadounidense se unirá al juego interior del Madrid para dar relevo a Tavares, que todavía no está recuperado de su lesión / NBA

Los promedios de Jones fuera de la competición norteamericana han sido mejores: durante la 2025-26 en China, se fue a 9,7 puntos, 5,7 rebotes, 1,3 asistencias y 1,6 tapones con los Zhejiang Golden Bulls.Tras mudarse a Puerto Rico este verano logró registros de 13,0 puntos, 5,7 rebotes y 2,5 tapones en 10 partidos.

De concretarse, el acuerdo marcaría la primera etapa de Jones en el baloncesto europeo, mientras se prepara para reforzar la zona interior del Real Madrid de cara a la temporada 2026-27.