El Madrid ya ha puesto el ojo en un nuevo anotador que brilla en la Euroliga

Mientras el Madrid sigue centrado en la parte final de la temporada regular de la Euroliga donde todavía tiene mucho trabajo para asegurar su plaza en los play-off, en la secretaría técnica ya se trabaja de cara a la próxima temporada.

Y uno de los jugadores que ha echado el ojo el conjunto madridista es el del estadounidense Jordan Nwora, que está realizando una gran campaña con el Estrella Roja y ha demostrado ser un jugador de gran versatibilidad, un gran anotador y en la lucha por ser el mejor jugador de la competición europea.

Nwora se ha adaptado muy bien al baloncesto europeo, después de una primera campaña en el Anadolu Efes, para fichar este pasado verano por el Estrella Roja donde está logrando unos números de estrella en la Euroliga; 17,5 puntos, 4,4 rebotes, y 1,6 asistencias en 25 encuentros de la Euroliga.

Jordan Nwora está realizando una gran campaña con el Estrella Roja e incluso opta al MVP en la Euroliga / EUROLEAGUE

Campeón con los Bucks

El alero de 27 años se formó en la Univeraidad de Louisville, y cuenta con un anillo de campeón con los Milwaukee Bucks, por lo que cuenta con la experiencia y la capacidad anotadora de un ex NBA, que entró con buen pie en Europa, y ahora el Madrid va a hacer todos los esfuerzos para ficharle de cara a la próxima campaña.

El jugador ha mostrado su capacidad para anotar desde el triple, y su cotización se ha disparado siendo un jugador muy atractivo para muchos clubs, que en caso de ficharlo tendrían una pieza clave como anotador, aunque también se desenvuelve como buen defensor.

Nadir Hifi también gusta al Madrid, pero la primera opciòn es Nwora / EUROLEAGUE

El Madrid ya le ha echado el ojo, aunque en caso de que no frutifique su fichaje, porque otro equipo le ofrezca mejor contrato o por que decida volver a la NBA, Sergio Rodríguez ya tiene un plan B en la figura de Nadir Hifi, un jugador que también gusta al Barça por su capacidad anotadora y con gran progresión por delante.