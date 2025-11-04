Baloncesto
El Madrid ya prepara el asalto al Palau con su nuevo pívot NBA
El conjunto de Scariolo se presentará el viernes en Barcelona con el nuevo pívot madridista, el ucraniano Alex Len, que ya está entrenando con sus nuevos compañeros
El Real Madrid viene dispuesto a llevarse la victoria del Palau este viernes en el primer encuentro de la temporada entre los dos ‘grandes’ del baloncesto español en encuentro correspondiente a la novena jornada de la Euroliga.
Y la mejor noticia para el técnico del Madrid, Sergio Scariolo, es que parece que podrá contar con el nuevo y flamante fichaje blanco, el pívot de 32 a´ños y 21,13, el ukraniano Alex Len, que ya ha trabajado con sus nuevos compañeros y parece preparado para medirse a los interiores del Barça este viernes en el Clásico en el Palau.
El nuevo jugador llega al club blanco en sustitución de Bruno Fernando, que ya ha debutado con su nuevo club, el Partizan de Belgrado dejando atrás una etapa en el Madrid sin pena ni gloria.
Recuperando la forma física
Aunque el jugador ucraniano no se encuentra en su mejor estado físico ya que sus últimos partidos fueron en la pretemporada de la NBA en octubre pasado, el pívot está trabajando para poder aportar con los suyos en el Palau.
"La Euroliga es una gran competición y un comienzo nuevo para mi, estoy deseando empezar a disputarla con mi equipo”, dijo en declaraciones al canal de televisión del Madrid
Len llega para aportar intimidación en el juego interior del Madrid haciendo pareja junto a Walter Tavares, en la que puede convertirse en una de las duplas interiores más intimidantes de la Euroliga.
Quinto en el draft de 2023
Len, que nació en Antratsyt, Ucrania, hace 32 años, fue elegido en la quinta posición del draft de 2013 por los Phoenix Suns. Allí llegó tras haberse formado en la Dnipro Higher College y en la Universidad de Maryland, en la que estuvo entre 2011 y 2013.
Desde aquel año y hasta 2018 jugó en la franquicia de Arizona, para luego empezar un periplo entre Atlanta Hawks (18-20), Sacramento Kings (2020), Toronto Raptors (20-21), Washington Wizards (2021) y otro regreso a Sacramento (21-25) para terminar el curso pasado en los Lakers de LeBron James y Luka Doncic.
En total, 12 temporadas en la NBA con más de 700 partidos a sus espaldas entre regular season y playoff con unos promedios de 6,7 puntos y 5,3 rebotes por encuentro, algo alejados de las expectativas que podría haber con un número 5 del draft.
Pese a que Len pretendía seguir en la NBA, y que firmó un contrato temporal a principio de curso con los New York Knicks, antes de arrancar la campaña fue cortado por los neoyorquinos.
