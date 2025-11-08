El Madrid, a por el 'pleno catalán' ante el Joventut

El Real Madrid visita este domingo la pista del Joventut de Badalona (19:00h) con el objetivo de lograr su tercera victoria consecutiva fuera de casa. Los blancos llegan con la moral alta tras ganar el Clásico y cuatro de los últimos cinco encuentros. Delante tendrán a uno de los equipos más en forma de España, con una única derrota en toda la temporada.

Los blancos van encontrando una mejor versión en los últimos partidos, después de un mal inicio en las diferentes competiciones, sobre todo en los partidos fuera de casa. Aun así, la dinámica ha cambiado y los de Scariolo encadenan dos victorias a domicilio, con el objetivo de sellar la tercera en el Olímpic de Badalona. Una tarea que no será nada sencilla viendo el nivel de los verdinegros.

El Joventut no sabe lo que es perder en casa esta temporada. Todos los partidos que se han disputado en su feudo han acabado con victoria local, por lo que el Madrid podría romper una racha de cinco triunfos consecutivos de los catalanes en Badalona. Una hazaña que históricamente se le ha dado bien.

El último precedente entre Joventut y Real Madrid en Catalunya acabó con victoria local (80-76). Los verdinegros se impusieron, aunque llevaban sin hacerlo desde el año 2011. Y es que a los blancos siempre se les ha dado bien visitar el Olímpic, y esta vez lo hacen en un gran estado de forma, con el proyecto de Trey Lyles como estrella del equipo más que consolidado.

El Joventut llega con más descanso al partido, ya que jugó su duelo de Champions League el miércoles, visitando la pista del Bursaspor y llevándose otra victoria más. En cambio, los de Scariolo jugaron el viernes ante el Barça en un Clásico que dominaron de principio a fin. La única buena noticia para ellos es que no han necesitado desplazarse, ya que la distancia entre Barcelona y Badalona es mínima.

Sin bajas en el Joventut

"Son un equipo con una serie de fortalezas muy claras, con unos jugadores con un talento individual excelente y jugadores determinantes en la pintura. Nosotros estamos muy bien, y con objetivos que debemos cerrar en breve como el acceso al TOP-16 de la Liga de Campeones y el acceso a la Copa del Rey. Estamos mostrando una personalidad y un juego que nos permite seguir creciendo día a día", aseguró Dani Miret, entrenador de la Penya.

Los catalanes cuentan con toda la plantilla para el partido de este domingo. Incluso con Michael Ruzic, que se había perdido el tramo inicial de temporada por una lesión de tobillo y ya tuvo sus primeros minutos contra el Bursaspor. También estará Edy Tavares, que aunque jugó el partido contra el Barça con fiebre, se ha podido recuperar de este problema.