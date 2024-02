El Madrid ya piensa en el sustituto de Mario Hezonja

El Real Madrid está llevando a cabo una gran temporada, en la que ha exhibido uno de los mejores niveles de baloncesto que se recuerdan en las últimas temporadas, confirmándose como el gran favorito para hacerse con la Euroliga y la Liga Endesa, una vez que la Supercopa y la Copa del Rey ya están en las vitrinas blancas.

Gran parte de ese éxito recae en la calidad de una plantilla plagada de talento, y que está rindiendo a un nivel incluso por encima de lo esperado, tal y como ocurre con un Vincent Poirier que, en su cuarta temporada como jugador blanco, está exhibiendo su mejor juego desde que regresó de la NBA, y por momentos, siendo incluso más determinante que Edy Tavares.

El Real Madrid avanza tranquilo a nivel deportivo, pero es consciente de la gran faena pendiente que tiene en los despachos estos próximos meses. El hecho de no haber adelantado faena durante la primera parte de la temporada, certificando renovaciones, hace que hasta un total de siete jugadores no tengan contrato firmado para la próxima temporada. Una situación que podría ser algo más peliaguda, si Misko Raznatovic, agente de Dzanan Musa, no hubiese desvelado que el bosnio tenía un año adicional firmado cuando aterrizó en Madrid el verano de 2022.

Los jugadores que acaban contrato

Edy Tavares, Vincent Poirier, Sergio Llull, Sergio Rodríguez, Rudy Fernández, Fabien Causeur y Mario Hezonja son los siete jugadores cuya vinculación expira el próximo junio, y más allá de las posibles retiradas que sobrevuelan sobre el base tinerfeño y el alero balear, la continuidad de 'Super Mario' parece, a día de hoy, la más complicada de todas.

Hezonja 'pasa' del Madrid

En una información desvelada por el diario 'Marca' hace unos días, el jugador croata habría desestimado ya dos ofertas de renovación. Parece que todos los caminos apuntan hacia Grecia y un Panathinaikos que visita esta noche (20:45h CET) el Wizink Center. Hezonja, fan declarado del conjunto ateniense, ya acabó la temporada 20/21, con el 'permiso' del Barça, defendiendo la camiseta de los helenos tras su vuelta de la NBA.

Tensión en la final de Copa

Además, a nadie escapan los momentos de tensión vividos tanto en la segunda parte de la final de Copa, que prácticamente presenció desde el banquillo, a la posterior celebración, en la que el croata tenía prisa por regresar a Madrid, y su rostro no era el más amigable.

Los posibles candidatos si Hezonja no sigue

Ante las 'calabazas' recibidas por parte de Hezonja, el Real Madrid ya está pensando y trabajando en su hipotético sustituto, tal y como apunta el diario madrileño, y son dos, los nombres que estarían sobre la mesa: Usman Garuba y Juancho Hernangómez.

Buenos números de Garuba en la G-League

El actual jugador de los Santa Cruz Warriors y que ha disputado esta temporada tres partidos con el 'primer equipo', sería la opción predilecta para un conjunto blanco que ansia su regreso, tras marchar a la NBA en 2021. El jugador está promediando 14,3 puntos y 11,7 rebotes en la liga de desarrollo americana. Además, viene de firmar esta pasada noche, una de sus mejores actuaciones en la competición, tras haber firmado 16 puntos y 16 rebotes, y un triple ganador ante los Oklahoma City Blue por 121-116.

La voluntad del jugador ha sido siempre la de apostar por seguir en la mejor liga del planeta. Sin ir más lejos, el pasado verano apuró todas las posibilidades, y apareció a última hora la propuesta de los Warriors. El Real Madrid estuvo cerca, y volverá a intentarlo este próximo verano.

Juancho, en la recámara

En caso de que la opción de Garuba no fructifique, aparece el nombre de otro jugador español, como es Juancho Hernangómez. Fue también una opción secundaria en otros mercados, y sin hueco para esta temporada por la presencia en plantilla de Gabriel Deck, Guerschon Yabusele y el propio Hezonja, el internacional español decidió firmar un contrato por dos temporadas con Panathinaikos, a razón de 2,1 millones de dólares limpios por campaña, uno de los más altos del continente, según cifras publicadas por Eurohoops.

Juancho Hernangómez, en el partido en el Buesa ante Baskonia / Panathinaikos

Una temporada discreta en Euroliga

Juancho está firmando unos discretos 4,2 puntos y 3,8 rebotes en Euroliga, y ante esa más que posible llegada de Hezonja a Atenas, no sería nada descartable que se pudiese llegar a un acuerdo entre club y jugador para rescindir el año firmado. Eso sí, viendo su rendimiento, el caché del jugador español ha caído considerablemente, y las cifras que le podría ofrecer el Real Madrid prácticamente caerían a la mitad, teniendo en cuenta que la política de la sección, hasta el momento, es la de pagar un máximo de millón y medio de euros netos a sus jugadores, a excepción del 1,8 que percibe Facundo Campazzo.