El Madrid también podría ‘pescar’ en la crisis del ASVEL

Tal como ha conseguido el Panathinaikos con el fichaje de Sylvain Francisco, procedente del ASVEL Villeurbanne, el Madrid podría seguir los mismos pasos que el conjunto ateniense y llevarse a otro de los jugadores importantes de la plantilla del equipo de Tony Parker ante los problemas de presupuesto en que anda metido.

Según informaba Marca, el conjunto de Pedro Martínez está muy interesado en el escolta Armori Brooks, jugador de 28 años y 1,91 que ocuparía uno de los puestos exteriores del equipo blanco.

La posición de escolta sigue abierta y el Madrid ha estado trabajando desde hace semanas para conseguir un jugador solvente en la anotación. Primero puso la mira en el jugador del Maccabi, Lonnie Walker Jr, aunque los problemas para sacarlo de Israel al contar con dos años más de contrato, complicaban la operación.

El escolta estadounidense interesa al Madrid después de conocer los problemas del ASVEL para retener a sus fichajes / EUROLEAGUE

Quiñones, también en el radar

Tras Lonnie Walker, otro de los jugadores que entraba en el rada del Madrid era el dominicano Lester Quiñones, que también cumpliría con las expectativas que se ha marcado el conjunto blanco. Aunque los problemas que acucian al ASVEL al haber perdido una parte importante de la financiación para la próxima campaña, ha puesto en el mercado a algunos de sus jugadores clave, como el caso de Armori Brooks.

El estadounidense completó la pasada campaña en el Armani Milan firmando muy buenos números, con 13,1 de media y un acierto del 41% en triples, además de 3,5 rebotes, 1,4 asistencias y 10,5 de valoración.El jugador todavía del ASVEL contaba con experiencia previa en la NBA en la que había jugado un total de 84 encuentros, concretamente en los Toronto Raptors y Brooklyn Nets, con promedios de 6,6 puntos.

Brooks lo tenía hecho con el ASVEL aunque su situación puede cambiar y acabar en el Madrid / BASKETNEWS

Uno de los aspectos que aprecian en la casa blanca de Brooks es que ya está adaptado a la Euroliga y se ajusta a lo que necesita Pedro Martínez, aunque lo único que jugaría en contra del club es que ocuparía plaza de extracomunitario, y supondría tener que dejar fuera en las convocatorias de Liga Endesa a uno de los jugadores en su misma situación como Chuma Okeke o de otro jugador que está por llegar, Damian Jones. Gabriel Deck también está en la misma situación aunque se espera que pueda arrancar el nuevo curso con pasaporte español.