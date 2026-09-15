El Madrid de Pedro Martínez mete miedo antes de empezar

Cualquier seguidor del baloncesto identifica rápidamente el estilo de juego de Pedro Martínez: eléctrico, dinámico y letal. Los jugadores van y vuelven sin cesar y regalan varios segundos en cada posesión ofensiva. No necesitan 24, ni siquiera los quieren. Y esa fue la voluntad del Real Madrid cuando trajo al técnico catalán, la de modernizar un juego que en ocasiones se quedaba anticuado.

La pretemporada no ha hecho más que confirmar que Pedro Martínez es un entrenador top. El equipo ha superado los 100 puntos en todos los partidos excepto en uno, que se quedó en los 97. Una demostración de que la plantilla puede seguir el ritmo que plantea el técnico y de que el Movistar Arena se va a divertir mucho esta temporada.

La primera toma de contacto del equipo no fue positiva y el equipo cayó por 110-102 ante el Breogán, aunque bien es cierto que pocos de los fichajes formaron parte de la convocatoria. Una dinámica que cambió directamente en el siguiente encuentro, cuando los blancos dieron un absoluto recital ante Baskonia, anotando 46 puntos en el primer cuarto. 78 en la primera parte. Una salvajada.

Las dos últimas pruebas también han acabado en victoria: La Laguna Tenerife (97-90) y Unicaja (113-74). Los nombres más destacados de esta pretemporada tienen acento francés: Theo Maledon y Timothé Luwawu-Cabarrot. Dos compañeros que no llegaron a coincidir en el ASVEL, pero que ahora serán fundamentales y formarán un dúo letal en el exterior.

"Estamos teniendo muy buenas sensaciones y todavía tenemos mucho margen de mejora. Creo que con el tiempo vamos a ir perfeccionando las cosas, pero vamos por muy buen camino. Tenemos el primer título en unos días y es una buena prueba, con equipos de primer nivel. Creo que los amistosos nos ayudaron muchísimo para medirnos y ahora empieza lo bueno, la competición", comentó Facundo Campazzo a los medios del club.

Pedro Martínez se mostró contento por la implicación de veteranos y nuevos en este nuevo proyecto del Madrid / RM

Esta misma semana, mientras se disputa la Supercopa Endesa, también tendrá lugar una nueva competición que se estrena este año: la Supercopa de la Euroliga. Los blancos, como subcampeones de Europa, formarán parte de esta 'Final Four' veraniega y se verán las caras con el Dubai Basketball de Xavi Pascual. Será el primer partido oficial de los blancos y volverán a cruzarse los técnicos que se enfrentaron en las Finales de la ACB. Ambos con dos equipos distintos.

Fin a una racha de 18 años

En caso de ganar este duelo, se enfrentarían en la final al ganador del Olympiacos-Fenerbahçe. Será un inicio de temporada atípico para el Real Madrid, ya que llevaban 18 años de manera consecutiva disputando la Supercopa Endesa. Sin embargo, al caer eliminado en cuartos de Liga Endesa y no ganar Supercopa o Copa del Rey, se han quedado fuera.

El Real Madrid, que sustituyó a Scariolo de manera inesperada, no quiere volver a repetir el 'nadaplete' de la temporada pasada. Aunque quedó finalista de la Euroliga, y sin pívots, los resultados dejaron mucho que desear y se ha hecho una importante inversión en una plantilla competitiva, incluido el entrenador. ¿Rendirán los blancos de la misma forma que lo han hecho en pretemporada?