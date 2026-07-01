Madrid y Panathinaikos se olvidan de Bogdanovic

Bogdan Bogdanovic no desembarcará en Europa como pretendían equipos como Madrid y el Panathinaikos de Zeljko Obradovic, y ha optado por seguir en la NBA después de convertirse en agente libre este 1 de julio

Según Shams Charania de ESPN, Bogdan Bogdanovic ha llegado a un acuerdo por un año con los Houston Rockets, lo que le permite permanecer en la NBA tras su salida de Los Angeles Clippers.

Los Clippers no ejercieron la opción de equipo de Bogdan Bogdanovic después de que su rol se viera reducido la temporada pasada, en la que promedió 7.4 puntos, 2.6 rebotes y 2.2 asistencias por partido.

Triples para Houston

Los Houston Rockets ven al base serbio como una opción para abrir la cancha, un jugador que puede aportar tiros de tres puntos consistentes y un suplente confiable para jugar junto a Kevin Durant y Alperen Sengun. Tras firmar con los Houston Rockets, comenzará su décima temporada en la NBA.

Bogdanovic también había sido vinculado con los Denver Nuggets, quienes supuestamente consideraron juntarlo con su compañero de selección Nikola Jokic, pero el traspaso nunca se concretó.

También se especuló con un posible regreso a la Euroliga, sobre todo para fichar por el Panathinaikos, pero, tal como están las cosas, eso no sucederá ni tampoco acabará en el Madrid, que también había suspirado por sus servicios.