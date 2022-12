El Madrid, a neutralizar a la estrella del AS Mónaco, Mike James

"Mike James es un jugador tremendo pero no importa que haga 20 puntos", asegura el técnico blanco, Chus Mateo El Madrid recupera a Yabusele y algunos problemas físicos de Cornelie, Tavares y Deck

Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, reconoció la importancia del base estadounidense Mike James en el juego del Mónaco, su rival este jueves en la Euroliga, aunque lo importante, comentó, "no es que meta 20 puntos, sino que no haga mejores a sus compañeros".

"Parar a Mike James es muy difícil, pero es que también están Lloyd, Moerman, del que todavía no se ha visto su mejor versión, Okobo, Brown. Es un jugador tremendo, determinante. No me importa que meta 20 puntos, pero si que no haga mejores a sus compañeros", dijo Mateo, que se medirá al conjunto monegasco, a partir de las 21.00 horas.

El técnico resaltó la "consistencia y solidez" que debe mostrar su equipo para optar a la victoria. "Para intentar ganar tenemos que ser muy consistentes y sólidos en el uno contra uno porque ellos son un equipo con una gran capacidad de penetración y desborde. Hay que intentar no perder balones y asegurar el rebote porque consiguen muchos puntos tras rechaces", apuntó.

Yabusele está de vuelta

Mateo confirmó la vuelta de Yabusle y algunos problemas físicos de Cornelie, Tavares y Deck. "Yabusele lleva toda la semana entrenandose con el equipo y posiblemente pueda jugar. Cornelie lleva desde el domingo por la noche con fiebre aunque hoy se ha entrenado. Y están muy sobrecargados Deck y Tavares que llevan una carga importante de partidos, pero espero que puedan estar ante el Mónaco", informó, así como que Rudy y Hanga siguen siendo baja.

La racha de victorias del equipo, ocho entre Liga y Euroliga, no es algo a lo que dedique tiempo Mateo. "Estamos trabajando bien. Es mejor construir desde la victoria que desde la derrota. No hay que dejarse llevar por las rachas y tener ganas de mejorar. Lo más importante es que hay un buen ambiente de trabajo y que la cabeza no se distraiga con el ruido exterior, tanto para lo bueno como para lo malo", observó.

El entrenador tiene en su libro de estilo "tocar pintura pronto" para facilitar la ofensiva. "Parte del plan ofensivo es tocar pintura pronto. Ser profundos, agresivos y agarrar fuerte el balón, porque son muy buenos recuperando posesiones. Hay que poner buenos bloqueos, que haya una buena circulación de balón y tratar de encontrar tiros no punteados", explicó.

"Tenemos que elegir bien nuestras opciones y no caer en el error de encadenar fallos, además de mantener un equilibrio ofensivo y defensivo", concluyó Chus Mateo.