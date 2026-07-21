El Madrid se mueve rápido y ya tiene atado el recambio de Mario Hezonja

A Rey muerto, Rey puesto. El Madrid, que conocía este martes a última hora el deseo de Mario Hezonja de dejar el Madrid de cara a la próxima temporada para irse a la NBA previo pago de la cláusula de rescisión, se ha movido rápido y todo apunta a que ya tiene cerrado el recambio del croata.

El Madrid ya están muy cerca de cerrar su nueva apuesta, según apuntaba ‘BasketNews’. Se trata del ala-pívot islandés, Mikael Jantunen, que hace pocos días era ‘cortado’ por el Fenerbahçe por lo que era libre de firmar por cualquier equipo de Euroliga.

De 26 años y 2,03 de altura se trata de un jugador con buena mano desde el triple además de ofrecer buena defensa, y tiene un estilo que se adaptaría al juego que pretende imponer Pedro Martínez en el banquillo blanco.

Sin continuidad con Saras

El jugador no contó con la confianza total de Jasikevicius y tuvo unos números discretos ante la falta de oportunidades a pesar de participar en los 36 encuentros de Euroliga con el Fenerbahçe. Este último año ha promediado 6,4puntos, 4 rebotes y 7,3 de valoración con un acierto del 32,2% en triples, en 19 minutos de juego.

Jantunen es el hombre elegido por el Madrid para tomar el relevo de Mario Hezonja / EUROLEAGUE

Su mejor actuación ofensiva de la temporada fue contra el Partizan de Belgrado, donde anotó 19 puntos, encestando 4 de 5 triples.También tuvo una actuación clave con 13 puntos y 6 rebotes en el segundo partido de la serie de playoffs del Fenerbahçe contra el Zalgiris Kaunas.

Antes de llegar al Fenerbahçe, Jantunen tuvo una temporada revelación en la Euroliga con el Paris Saint-Germain en 2024-25, promediando 7,5 puntos y 4,8 rebotes con un 63,2% de acierto en tiros de dos puntos y un 38,8% en triples.También contribuyó a que el PSG se alzara con el título de la Eurocup 2024, aportando 7,9 puntos y 4,0 rebotes por partido con un 66,1% de acierto en tiros de dos puntos y un 41,5% en triples.

Clave para Finlandia

El ala-pívot finlandés es uno de los puntales de su país en las competiciones internacionales / FIBA

Jantunen se ha convertido en uno de los pilares de la selección finlandesa. En el EuroBasket 2025, desempeñó un papel fundamental en la trayectoria de Finlandia hasta las semifinales, promediando 12,1 puntos, 4,8 rebotes y 2,3 asistencias, con un 58,3% de acierto en tiros de dos y un 45,0% en triples.

Entre sus actuaciones más destacadas se encuentran los 19 puntos anotados en la victoria de cuartos de final contra Georgia, seguidos de 13 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias en el emocionante partido por la medalla de bronce contra Grecia.