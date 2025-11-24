El Madrid de Maledon, al asalto del líder

El Real Madrid de Sergio Scariolo afronta este martes (19 h) un choque de máxima exigencia en tierras búlgaras. Los blancos visitan la cancha del Hapoel Tel Aviv, equipo que encabeza la clasificación de la Euroliga en solitario actualmente.

Los de Dimitris Itoudis son los vigentes campeones de la Eurocup, un logro que les permitió estar en la presente Euroliga. Fichajes como Vasilije Micic, Elijah Bryant o Dan Oturu dejaron claro en verano la intención del club israelí. A pesar de ello, seguramente ni los más optimistas habrían vaticinado un inicio con nueve victorias en doce partidos. El Madrid, por su parte, es décimo con un balance de 6-6.

Maledon, el nuevo líder del Madrid

A pesar de la irregularidad que han mostrado los blancos durante el inicio de curso, si hay una gran noticia para Scariolo es la adaptación de incorporaciones como Trey Lyles o Théo Maledon. El canadiense tuvo su primera gran noche el pasado 12 de octubre ante el Baskonia, y a partir de ahí empezó a ejercer como uno de los líderes del Real Madrid.

Sin embargo, a Maledon le ha costado un poquito más. Seguramente su juventud (24 años) y la competencia que hay en la posición de base con nombres como Facu Campazzo o Andrés Feliz, han podido ralentizar su adaptación, pero ahora parece que el galo ha explotado. La pasada semana protagonizó dos grandes actuaciones contra Zalgiris Kaunas y Covirán Granada, liderando en ambos partidos a su equipo.

La ACB le ha premiado con el galardón de mejor jugador de noviembre en la Liga Endesa, en un mes en el que ha promediado 13 puntos, casi seis asistencias y 18,8 créditos de valoración para un Madrid que ha hecho pleno de victorias en el penúltimo mes del año 2025. La capacidad que pueda tener de mantener el nivel de forma regular puede ser clave para que los de Scariolo cojan velocidad de crucero durante la temporada.

Valencia Basket y Baskonia también juegan este martes

Los valencianos reciben en el Roig Arena (20:30 h) al Bayern de Múnich y tienen la oportunidad de sumar una octava victoria que le mantendría en posiciones de Play-In, con la posibilidad de entrar en el TOP 6 según los resultados en los demás partidos. Los de Pedro Martínez son séptimos actualmente, con 7-5.

Mientras tanto, el Baskonia visita Lituania para enfrentarse al Zalgiris Kaunas (19 h) de Tomas Masiulis. Los vitorianos buscarán estrenarse a domicilio en Euroliga, con un Markus Howard que ya ha vuelto a la dinámica del equipo y está disponible para Paolo Galbiati.