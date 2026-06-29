El Madrid se lanza de cabeza por Jaime Pradilla

El Madrid, a la espera de conocer si finalmente Sergio Scariolo seguirá en el banquillo blanco o es destituido, ya se ha puesto en marcha para confeccionar la nueva plantilla bajo la batuta de Juan Carlos Sánchez, y uno de los grandes objetivos que se han marcado es el fichaje del ala-pívot del Valencia Basket, Jaime Pradilla.

Sánchez quiere traerse al Madrid a un Pradilla que ha brillado esta temporada y que se ha convertido en uno de los mejores ‘cuatros’ europeos, y ante la imposibilidad de fichar a Juancho Hernangómez, que no se moverá de Panathinaikos, han decidido apostar fuerte por el español, que ya ha recibido la oferta madridista.

Y es que Florentino Pérez, según avanza ‘Marca’ ha ha dado el visto bueno de conseguir los servicios del jugador a base de poner dinero encima de la mesa. Ya le han notificado al jugador que piensan abonar la clausula de rescisión, que asciende a 1,5 millones de euros, después que Valencia Basket ampliara el contrato de Pradilla hasta 2028 doblando la cláusula de salida.

Jaime Pradilla podría compartir vestuario el próximo año con Hezonja / JUANJO MARTIN / EFE

El dinero no es problema

Pero al Madrid ya no le importa el dinero que tenga que pagar porque se ha fijado su fichaje como uno de los primeros objetivos para reforzar la plantilla, y la intención es ofrecerle un contrato de hasta cinco años por un montante que alcanzaría los 11 millones de euros, unas cifras mareantes para un jugador nacional y que le permitiría amortizarlo y firmando, obviamente, una clausula de no salida a la NBA.

Una oferta que parece irrechazable para el aragonés que ya se despidió tras conquistar el título de Liga con una palabras que sonaban a un adiós sentido, aunque en el club ‘taronja’ tienen claro que es un jugador básico en los esquema de Pedro Martínez y van a luchar para convencerlo que siga.

El español es uno de los mejores 'cuatros' de Europa y el Madrid lo quiere por muchos años / GEORGIA PANAGOPOULOU / EFE

Una tarea muy complicada teniendo en cuenta las cifras que se manejan a pesar de que el cuadro de Juan Roig, el presidente y mecenas del club, tiene la intención de presentar batalla y tratar de igualar o mejorar incluso el contrato de Pradilla.

Valencia contraataca

Valencia recibirá dinero fresco de otras operaciones como la salida de Jean Montero al Olympiacos, por la que recibirá medio millón de euros, o también la de Brancou Badio al Panathinaikos, que también le podría reportar otro 1,5 millones para dejarlo ir.

Habrá que ver cuál es la actitud del jugador, pero el interés del Madrid ya viene de lejos, incluso cuando Sergio Rodríguez estaba al mando de la sección, y con la posibilidad de abonar su salida y un contrato garantizado tan largo, no parece difícil entender que Pradilla acabe aceptando su pase al Madrid, para decepción de la entidad ‘taronja’.