Un Madrid herido se topa con Pesic por el camino

Real Madrid y Bayern de Múnich se enfrentan este jueves (20:45h) en el Movistar Arena. Los de Scariolo tienen el objetivo de dejar atrás el mal sabor de boca de la Copa, donde se dejaron remontar en la gran final y se quedaron a las puertas del título. El rival será el Bayern de Svetislav Pesic, que ha mejorado su rendimiento en el último mes europeo.

Tras una buena racha de resultados, los germanos aterrizan en Madrid con la ilusión de poder competir por una plaza en el play-in. El inicio de temporada fue terrible, pero la llegada del técnico serbio ha cambiado la cara del equipo, que ha ganado cuatro de los últimos cinco partidos y además contra rivales de entidad como Hapoel Tel Aviv o Valencia Basket.

Bayern Múnich - Real Madrid / ANNA SZILAGYI

Todo lo contrario en el caso del Madrid, que maquilló la mala dinámica en Euroliga con una última victoria en la pista de Partizan antes de viajar a Valencia. Las sensaciones en Copa no han acabado de ser buenas y los blancos regresan al Movistar Arena con una herida todavía por cicatrizar. Así lo aseguró el propio Sergio Scariolo en la rueda de prensa previa al partido.

"El equipo está algo tocado, pero muy unido. Hemos celebrado el cumpleaños de Mario Hezonja. En lo que nos tenemos que volver a centrar es en por qué y cómo desde octubre con ese inicio tan difícil nos encontramos casi en marzo primeros en la Liga Endesa y cuartos en la Euroliga en posiciones casi inmejorables por todo el trabajo que se ha hecho y la mejora evidente del juego y los resultados".

El italiano elogió también a su rival de este jueves. "Mañana viene un rival en su mejor momento de forma, jugando muy bien en las últimas semanas y seguramente nos pondrá las cosas difíciles, pero la expectativa, sobre todo a nivel individual, es poder demostrar su reacción, que en el deporte es casi igual de importante que la de acción", puntualizó.

El mayor peligro del Bayern

La mayor amenaza del Bayern de Pesic es Andreas Obst. Un jugador letal desde el exterior, que promedia 15,5 puntos y 2,8 triples (la segunda mejor marca de la Euroliga) por partido. En el último partido de Euroliga, anotó un total de 33 puntos y ocho triples en 13 intentos. Por tanto, la estrella de los germanos llega como un tiro a la cita en el Movistar Arena.

En el enfrentamiento directo, el Bayern venció al Real Madrid en la primera vuelta, aunque no cuenta con un historial tan favorable fuera de casa, donde solo fue capaz de ganar en el año 2022. Los blancos tienen la oportunidad de meter presión a los que encabezan la clasificación de la Euroliga, aunque Olympiacos y Fenerbahçe lideran con tranquilidad la batalla por el trono.